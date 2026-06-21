Надя Дорофєєва поділилася особливими моментами з чоловіком та розчулила зверненням у його 38-річчя

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Українська співачка Надя Дорофєєва розчулила шанувальників привітанням чоловіка Михайла Кацуріна з 38-річчям та опублікувала особисті кадри з їхнього спільного життя.

Артистка звернулася до ресторатора у його особливий день через свою сторінку в Instagram.Надя поділилася серією фотографій, які раніше рідко потрапляли у публічний простір.На світлинах пара показала різні моменти — від буденних до святкових.Виконавиця не приховувала ніжних емоцій до свого обранця.Вона зізналася, що щиро цінує чоловіка поруч із собою.

«Я так тебе кохаю, Мішо! З днем народження тебе, любий. Захоплююся тобою кожної миті свого життя», — написала Надя.

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Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

У добірці з’явилися затишні фотографії пари, де вони проводять час разом, а також більш атмосферні кадри з подій та фотосесій. Окрему увагу привернуло фото, на якому Дорофєєва ніжно обіймає Кацуріна, поки той п’є каву. Також співачка додала знімки Михайла із сином.

«Кохаю тебе страшенно», — відповів ресторатор у коментарях під публікацією дружини.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Пара офіційно стала чоловіком і дружиною у 2023 році. Історія їхніх стосунків свого часу викликала великий резонанс серед української аудиторії. До початку роману Надя була у шлюбі з Володимиром Дантесом, а Михайло Кацурін — із Дашею Кацуріною. Згодом колишні партнери також почали будувати між собою власні стосунки.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва засвітилася з родиною чоловіка на випускному його доньки. Постало питання, де була ексдружина Кацуріна, з якою співачка наразі має неналагоджену комунікацію.

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