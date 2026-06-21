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Катерина Осадча влаштувала синам вікторину про Юрія Горбунова: чесні слова малечі насмішили фанів
Сини розкрили найпотаємнішу правду про тата.
Українська ведуча Катерина Осадча зворушила Мережу сімейним відео з синами, які привітали Юрія Горбунова з Днем батька.
Зіркова мама опублікувала кумедний ролик за участю 9-річного Івана та 4-річного Данила. Хлопці погодилися пройти невелику вікторину про свого тата. Вони розповіли, яким бачать Юрія Горбунова вдома та за що його найбільше цінують. Відповіді вийшли щирими й подекуди дуже смішними. Особливо розчулили слова дітей про любов у родині. Наприкінці відео брати одностайно звернулися до батька з теплим зізнанням.
«Тато найкраще вміє керувати машиною та сміятися», — поділилися Іван і Данило.
Також хлопців запитали, коли їхній батько буває сердитим. Молодший син переконаний, що це трапляється тоді, коли його дратує старший брат. Іван натомість чесно зізнався, що причиною може стати його поведінка у школі. Не обійшлося й без жартів про кулінарні здібності телеведучого. Спершу старший син заявив, що тато взагалі нічого не готує, але згодом швидко згадав про його фірмові шашлики.
«Ми любимо тата», — хором сказали хлопці наприкінці ролика.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча публічно звернулася до свого батька та здивувала рисами, які успадкувала від нього.