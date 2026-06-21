Катерина Осадча влаштувала синам вікторину про Юрія Горбунова: чесні слова малечі насмішили фанів

Катерина Осадча та Юрій Горбунов із синами / © instagram.com/kosadcha

Реклама

Українська ведуча Катерина Осадча зворушила Мережу сімейним відео з синами, які привітали Юрія Горбунова з Днем батька.

Зіркова мама опублікувала кумедний ролик за участю 9-річного Івана та 4-річного Данила. Хлопці погодилися пройти невелику вікторину про свого тата. Вони розповіли, яким бачать Юрія Горбунова вдома та за що його найбільше цінують. Відповіді вийшли щирими й подекуди дуже смішними. Особливо розчулили слова дітей про любов у родині. Наприкінці відео брати одностайно звернулися до батька з теплим зізнанням.

«Тато найкраще вміє керувати машиною та сміятися», — поділилися Іван і Данило.

Реклама

Допис Катерини Осадчої / © instagram.com/kosadcha

Також хлопців запитали, коли їхній батько буває сердитим. Молодший син переконаний, що це трапляється тоді, коли його дратує старший брат. Іван натомість чесно зізнався, що причиною може стати його поведінка у школі. Не обійшлося й без жартів про кулінарні здібності телеведучого. Спершу старший син заявив, що тато взагалі нічого не готує, але згодом швидко згадав про його фірмові шашлики.

«Ми любимо тата», — хором сказали хлопці наприкінці ролика.

Допис Катерини Осадчої / © instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча публічно звернулася до свого батька та здивувала рисами, які успадкувала від нього.

Новини партнерів