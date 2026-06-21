«Угода про капітуляцію» та уроки для Києва: чому Україні радять не підпускати Білий дім до переговорів з РФ / © ТСН.ua

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Угода про припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном являє собою повну капітуляцію США, надаючи Ірану значні економічні та політичні вигоди, водночас лише відновлюючи довоєнний статус-кво. Крім того, Трамп маргіналізував союзників, зокрема Ізраїль, прагнучи особистої перемоги

Про це пише американський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд у колонці для Kyiv Post.

«Оскільки Дональд Трамп оголосив, що звернеться до війни в Україні після цієї події, Київ має ретельно проаналізувати цей документ та поведінку Сполучених Штатів», — зауважує автор.

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Аслунд називає меморандум з Іраном «трагікомічним результатом невиправданої та безглуздої війни, розпочатої Трампом».

Іранський режим вижив і, ймовірно, став ще гіршим. Він може святкувати повну перемогу над США. Крім того, Тегеран спричинив розкол між США та Ізраїлем і дискредитував прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

На думку автора, серед 14 умов є дві позитивні домовленості, які відновлюють попередній статус-кво:

По-перше, Іран та США «оголошують про негайне та остаточне припинення війни на всіх фронтах». Однак, на користь Ірану все ще є застереження. Серед них «союзники» та Ліван, тобто США забороняють Ізраїлю бомбардувати Ліван та «Хезболлу», тоді як Ізраїль не брав участі в цих переговорах. Досі Ізраїль був союзником Сполучених Штатів, але Трамп раптово перетворив його на слугу. Якщо Ізраїль не прийме свою підлеглу роль, він може стати ворогом Сполучених Штатів.

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По-друге, обидві сторони зобов’язуються протягом 30 днів повністю відкрити Ормузьку протоку. Аслунд пояснює, що для США це, очевидно, була найважливіша умов. Проте варто нагадати, що протока була відкритою, поки Трамп не розпочав свою нещасливу війну.

Крім того, Іран «повторно заявляє, що ніколи не вироблятиме ядерну зброю». Але це було заявлено в багатосторонній угоді 2015 року з колишнім президентом США Бараком Обамою.

Щодо решти, то США роблять лише поступки Ірану: обидві країни зобов’язуються «утримуватися від втручання у внутрішні справи одна одної», тобто США не працюватимуть над зміною режиму в Ірані, що Трамп спочатку називав своєю головною метою.

На думку автора, США ніколи не укладали гіршої угоди і ніколи не розпочинали більш невиправданої та контрпродуктивної війни.

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Уроки для України

«Україна має засвоїти багато уроків з цієї надзвичайної невдачі США. Найбільш очевидним спостереженням є те, що Сполучені Штати за часів Трампа аж ніяк не заслуговують на довіру. Яким би сумнівним не був характер Нетаньягу, схоже, що він був найвірнішим союзником Трампа, проте він залишив його напризволяще», — розмірковує Андерс Аслунд.

Експерт максимально жостко критикує адміністрацію Трампа. На його думку, ця Адміністрація «максимально некомпетентна та невігласна».

«Трамп сам все вирішує і має алергію на компетентність та знання. Де були Стів Віткофф та Джаред Кушнер? Ми не знаємо, але, схоже, вони не мали жодного впливу… Очевидний висновок полягає в тому, що Україна не повинна дозволяти цьому егоїстичному розсіяному розуму впливати на що завгодно», — радить експерт.

На його думку, Трамп любить диктаторів — Володимир Путін, Кім Чен Ин, Олександр Лукашенко, Сі Цзіньпін.

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Аслунд називає Трампа «безпорадним у зовнішній політиці — як у плані військової сили, так і дипломатії».

«Він не здатний вести змістовні переговори. Він виступає проти демократії та Європи і неодноразово пояснював, що надає перевагу Путіну та його „генію“. Найкраще, що може зробити Україна, це сказати Трампу та його неосвіченим слугам триматися осторонь від війни Росії проти України», — підсумував Андерс Аслунд.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Швейцарії для переговорів з іранською делегацією на тлі нової напруги довкола Ормузької протоки та ризику зриву перемир’я на Близькому Сході.

Напередодні, 18 червня, Сполучені Штати Америки скасували обмеження на морський рух до іранських портів і прибережних районів.

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