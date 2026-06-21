Худшая сделка в истории США? : Украина может стать следующей жертвой политики Трампа — эксперт бьет тревогу

«Соглашение о капитуляции» и уроки для Киева: почему Украине советуют не подпускать Белый дом к переговорам с РФ / © ТСН.ua

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Соглашение о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном представляет собой полную капитуляцию США, предоставляя Ирану значительные экономические и политические выгоды, одновременно восстанавливая довоенный статус-кво. Кроме того, Трамп маргинализировал союзников, в частности Израиль, стремясь к личной победе.

Об этом пишет американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд в колонке Kyiv Post.

«Поскольку Дональд Трамп объявил, что обратится к войне в Украине после этого события, Киев должен тщательно проанализировать этот документ и поведение Соединенных Штатов», — отмечает автор.

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Аслунд называет меморандум с Ираном «трагикомическим результатом неоправданной и бессмысленной войны, начатой Трампом».

Иранский режим выжил и, вероятно, стал еще хуже. Он может праздновать полную победу над США. Кроме того, Тегеран повлек раскол между США и Израилем и дискредитировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По мнению автора, среди 14 условий есть две положительные договоренности, которые восстанавливают предыдущий статус-кво:

Во-первых, Иран и США «объявляют о немедленном и окончательном прекращении войны на всех фронтах». Однако в пользу Ирана все еще есть оговорки. Среди них «союзники» и Ливан, то есть США запрещают Израилю бомбить Ливан и «Хезболлу», в то время как Израиль не участвовал в этих переговорах. До этого Израиль был союзником Соединенных Штатов, но Трамп внезапно превратил его в слугу. Если Израиль не примет своей подчиненной роли, он может стать врагом Соединенных Штатов.

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Во-вторых, обе стороны обязуются в течение 30 дней полностью открыть Ормузский пролив. Аслунд объясняет, что для США это, по-видимому, было важнейшим условиям. Однако следует напомнить, что пролив был открыт, пока Трамп не начал свою несчастливую войну.

Кроме того, Иран «повторно заявляет, что никогда не будет производить ядерное оружие». Но это было заявлено в многостороннем соглашении 2015 года с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Что касается остальных, то США делают только уступки Ирану: обе страны обязуются «воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга», то есть США не будут работать над изменением режима в Иране, который Трамп изначально называл своей главной целью.

По мнению автора, США никогда не заключали худшего соглашения и никогда не начинали более неоправданную и контрпродуктивную войну.

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Уроки для Украины

«Украина должна извлечь много уроков из этой чрезвычайной неудачи США. Наиболее очевидным наблюдением является то, что Соединенные Штаты во времена Трампа никак не заслуживают доверия. Каким бы сомнительным ни был характер Нетаньяху, похоже, что он был самым верным союзником Трампа, однако он оставил его на произвол судьбы», — рассуждает Андерс Аслунд.

Эксперт максимально жестко критикует администрацию Трампа. По его мнению, эта Администрация «максимально некомпетентна».

«Трамп сам все решает и имеет аллергию на компетентность и знание. Где были Стив уиткофф и Джаред Кушнер? Мы не знаем, но, похоже, они не имели никакого влияния… Очевидный вывод состоит в том, что Украина не должна позволять этому эгоистическому рассеянному уму влиять на что угодно», — советует эксперт.

По его мнению, Трамп любит диктаторов — Владимир Путин, Ким Чен Ын, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин.

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Аслунд называет Трампа «беспомощным во внешней политике как в плане военной силы, так и дипломатии».

«Он не способен вести содержательные переговоры. Он выступает против демократии и Европы и неоднократно объяснял, что предпочитает Путина и его „гению“. Лучшее, что может сделать Украина, это сказать Трампу и его необразованным слугам держаться в стороне от войны России против Украины», — подытожил Андерс Аслунд.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Венс прибыл в Швейцарию для переговоров с иранской делегацией на фоне нового напряжения вокруг Ормузского пролива и риска срыва перемирия на Ближнем Востоке.

Накануне, 18 июня, Соединенные Штаты Америки отменили ограничения на морское движение в иранские порты и прибрежные районы.

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