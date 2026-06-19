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Союзники Трампа-республиканцы подвергли критике его соглашение с Ираном: в Конгрессе требуют объяснений
Часть республиканцев в США выступила против нового соглашения Дональда Трампа с Ираном, заявив об опасных уступках Тегерану и отсутствии прозрачности в условиях договоренностей.
В США разразился политический скандал вокруг нового мирного соглашения между администрацией президента Дональда Трампа и Ираном — часть республиканцев в Конгрессе резко раскритиковала документ и требует от Белого дома раскрыть все детали договоренностей.
Подписанный 17 июня меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который должен стать основой прекращения войны и начала новых переговоров, вызвал волну недовольства даже среди однопартийцев президента Дональда Трампа.
Как сообщает CNN , ряд республиканских сенаторов заявил, что администрация не предоставила Конгрессу достаточно информации об условиях соглашения. Законодатели обеспокоены тем, что документ может предусматривать слишком большие уступки Тегерану.
Согласно тексту меморандума США должны в течение 30 дней снять морскую блокаду иранских портов, а также постепенно ослабить санкции. Иран обязуется открыть для международного судоходства Ормузский пролив и начать 60-дневные переговоры по окончательному урегулированию конфликта.
Среди громких критиков — сенаторы-республиканцы, которые считают, что Вашингтон фактически предоставляет Ирану экономические бонусы без достаточных гарантий безопасности. Часть политиков напоминает, что ранее сам Трамп жестко критиковал ядерное соглашение с Ираном 2015 года, называя его "катастрофическим".
В Белом доме настаивают, что соглашение поможет стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, возобновить глобальные поставки нефти и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. В то же время Конгресс уже требует срочного брифинга по всем пунктам документа.
Напомним, три супертанкера под флагом Саудовской Аравии, перевозивших около 6 млн баррелей сырой нефти, уже прошли по Ормузскому проливу. Сегодня, 18 июня, через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп подписал меморандум с Ираном о прекращении войны, суда преодолели пролив.