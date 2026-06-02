«Ты, бл**ь, с ума сошел»: Трамп обругал Нетаньяху из-за Ливана -детали

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за эскалации в Ливане. Два американских чиновника и еще один источник, знакомый с содержанием разговора, отметили, что телефонная беседа между лидерами состоялась в понедельник и проходила с использованием нецензурной лексики.

Об этом сообщило издание Axios.

Накануне Иран уже пригрозил отказаться от диалога с США из-за ситуации вокруг Ливана. Собеседники Axios утверждают, что президент США во время разговора он назвал Нетаньяху «сумасшедшим» и обвинил его в неблагодарности. По словам одного из американских чиновников, Трамп также заявил израильскому премьеру, что без его поддержки тот мог бы оказаться в тюрьме, имея в виду свою позицию относительно коррупционного процесса против Нетаньяху.

Реклама

«Ты, бл**ь, с ума сошел. Если бы не я, ты бы сидел в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого», — пересказывает американский чиновник слова Трампа.

Кроме того, американский лидер якобы резко отреагировал на возможность удара по Бейруту. По словам одного из источников, Трамп предупредил собеседника, что такой шаг еще больше ухудшит отношение мира к Израилю. Другой источник рассказал, что в один из моментов разговора президент США повысил голос и спросил Нетаньяху: «Что ты, к черту, делаешь?».

В то же время американские чиновники отмечают, что Трамп признает право Израиля на защиту после атак со стороны «Хезболлы». Однако, по их словам, он считает, что «Нетаньяху обостряет ситуацию непропорционально».

Отдельное беспокойство у президента США, как утверждают источники, вызывает количество жертв среди гражданского населения Ливана. Также он якобы негативно относится к практике уничтожения зданий для уничтожения хотя бы одного из командиров «Хезболлы».

Реклама

В то же время израильский чиновник сообщил изданию, что пока Израиль отказался от планов атаковать цели в Бейруте.

Сам Нетаньяху после контакта с Трампом заявил, что Израиль продолжит операции на юге Ливана. По его словам, удары по целям в Бейруте возможны, если «Хезболла» не прекратит атаковать израильскую территорию.

«Наша позиция остается неизменной», — подчеркнул Нетаньяху.

По оценке одного из американских чиновников, это был один из самых сложных разговоров между Трампом и Нетаньяху после возвращения президента США к власти. Главной причиной конфликта, по словам источников, стало опасение Белого дома, что новое обострение в Ливане может сорвать дипломатические контакты с Ираном.

Реклама

После завершения разговора Трамп опубликовал сообщение в Truth Social, где заявил, что переговоры между США и Ираном продолжают быстро продвигаться вперед.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном еще на три недели.

Однако уже 31 мая израильские войска взяли под контроль стратегически важный замок Бофор на юге Ливана и продолжили продвижение вглубь страны, несмотря на ранее объявленное перемирие с группировкой «Хезболла».

Новости партнеров