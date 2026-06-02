Что скрывает наша кровь: ученые заглянули на 700 миллионов лет в прошлое

Исследователи из Киотского университета реконструировали эволюционную историю клеток крови, которая охватывает около 700 миллионов лет. Как отмечают авторы исследования, почти все виды животных, в том числе люди, имеют клетки крови. В то же время их происхождение и состав существенно отличаются между видами. Несмотря на значительный объем знаний о функциях клеток крови как человека, так и мыши, их эволюционная история до сих пор оставалась недостаточно изученной.

Об этом сообщило издание Phys.org.

Чтобы выяснить, когда возникли первые клетки крови и как они менялись в течение эволюции, ученые разработали новый метод анализа. Он позволил сравнить активность генов в разных типах клеток и представителей разных видов животных. К исследованию также привлекли одноклеточные организмы, чтобы проследить возможное происхождение клеток крови.

С помощью нового подхода ученые воссоздали эволюционные связи между клеточными линиями. Наиболее похожими на клетки одноклеточных организмов среди клеток крови человека оказались макрофаги. По мнению исследователей, именно они могут быть ближайшими к ранним клеткам крови.

Отдельно команда проанализировала ген FOS, который встречается в клетках крови многих животных. Оказалось, что он присутствовал еще у одноклеточного предка, который жил около 700 миллионов лет назад. Это может свидетельствовать о том, что первые клетки крови появились примерно тогда же, когда и первые многоклеточные животные.

Исследование также помогло проследить, как могли формироваться различные типы клеток крови. По реконструкции ученых, тучные клетки отделились от макрофагов, а затем от них возникли прототипные Т-клетки и эритроциты. В то же время прототипные В-клетки, вероятно, ответвились от макрофагов уже после отделения тучных клеток.

В результате исследователи смогли воссоздать эволюционное дерево клеток крови за последние 700 миллионов лет. Авторы отмечают, что пути дифференциации клеток крови позвоночных отражают их длительную эволюционную историю.

Исследователи также выразили надежду, что разработанный в ходе работы метод может помочь изучать эволюционное происхождение различных заболеваний, в частности рака, и способствовать лучшему пониманию механизмов их развития.

