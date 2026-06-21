Віталій Козловський ніжно обійняв підрослого 2-річного сина та показав рідкісні фото дружини-красуні

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/vkozlovsky_music

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Поки більшість зірок продовжують святкувати День батька в соцмережах, український співак Віталій Козловський вирішив поділитися особистими моментами зі свого життя.

Артист опублікував серію теплих світлин із родинної відпустки у Східниці. На кадрах співак проводить час із маленьким сином Оскаром, грає з ним у футбол, навчає плавати та відкриває для нього світ. Особливу увагу прихильників привернули й рідкісні фото з дружиною Юлією Бакуменко, яка зазвичай залишається поза об’єктивом. Атмосфера сімейного затишку не залишила підписників байдужими.

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/vkozlovsky_music

«Татко — перше слово Оскара. Найпочесніше, найважливіше моє звання. Я так вдячний Всесвіту за це. Вдячний коханій за синочка», — зворушливо написав артист.

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Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/vkozlovsky_music

Публікація миттєво зібрала сотні теплих реакцій. Шанувальники не приховували захоплення ані родиною співака, ані його ставленням до батьківства. Багато хто звернув увагу й на маленького Оскара, який дедалі частіше стає головним героєм сімейних кадрів. До привітань долучилися і друзі родини.

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/vkozlovsky_music

«Наші любимки!» — прокоментувала допис акторка Ольга Сумська.

«З Днем татка, наш найдорожчий. Ми дуже тебе любимо!» — звернулася до чоловіка Юлія Бакуменко.

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, нещодавно дворічний син Віталія Козловського сказав фразу про «Шахеди», яка крає серце кожного українця.

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