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- Гламур
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Віталій Козловський ніжно обійняв підрослого 2-річного сина та показав рідкісні фото дружини-красуні
Співак замилував Мережу світлини з родиною та щирим зізнанням про сина.
Поки більшість зірок продовжують святкувати День батька в соцмережах, український співак Віталій Козловський вирішив поділитися особистими моментами зі свого життя.
Артист опублікував серію теплих світлин із родинної відпустки у Східниці. На кадрах співак проводить час із маленьким сином Оскаром, грає з ним у футбол, навчає плавати та відкриває для нього світ. Особливу увагу прихильників привернули й рідкісні фото з дружиною Юлією Бакуменко, яка зазвичай залишається поза об’єктивом. Атмосфера сімейного затишку не залишила підписників байдужими.
«Татко — перше слово Оскара. Найпочесніше, найважливіше моє звання. Я так вдячний Всесвіту за це. Вдячний коханій за синочка», — зворушливо написав артист.
Публікація миттєво зібрала сотні теплих реакцій. Шанувальники не приховували захоплення ані родиною співака, ані його ставленням до батьківства. Багато хто звернув увагу й на маленького Оскара, який дедалі частіше стає головним героєм сімейних кадрів. До привітань долучилися і друзі родини.
«Наші любимки!» — прокоментувала допис акторка Ольга Сумська.
«З Днем татка, наш найдорожчий. Ми дуже тебе любимо!» — звернулася до чоловіка Юлія Бакуменко.
Нагадаємо, нещодавно дворічний син Віталія Козловського сказав фразу про «Шахеди», яка крає серце кожного українця.