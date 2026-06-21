Перший день народження сина Лесі Нікітюк почався з обстрілу: ведуча поділилася подробицями

Леся Нікітюк з сином / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська ведуча Леся Нікітюк показала, як минув перший день народження її сина Оскара, та зізналася, що свято розпочалося після тривожної ночі через обстріл.

Для телеведучої цей день виявився сповненим контрастів. Уночі вона разом із маленьким сином перебувала в укритті під час повітряної атаки. За словами знаменитості, кілька годин довелося провести в паркінгу. Ситуацію ускладнював дим, через який вона хвилювалася за дитину. Саме тому ранок родини був зовсім не святковим. Втім, згодом настрій вдалося змінити.

«Нічний обстріл, паркінг, дим, в перший день народження малого», — написала знаменитість.

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Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Попри важкий початок дня, Нікітюк вирішила не скасовувати святкування. Разом із рідними вона вирушила за місто, де для маленького Оскара організували теплу сімейну зустріч. Іменинника чекали подарунки, повітряні кульки, привітання близьких та відпочинок на природі.

«З приємного — це ваші вітання, батьки і рідні, подарунки, кульки, стіл, посмішки дитини і відпочинок у „Характер Парку“», — ділиться зірка.

Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Судячи з оприлюднених кадрів, святкування відбулося в заміському комплексі неподалік Києва. Леся показала територію локації з будиночками, басейном та облаштованими зонами для відпочинку. Не обійшлося й без святкового столу та тематичного декору для головного винуватця події.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк ніжно привітала сина з першим днем народження і показала раніше небачені фото з ним.

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