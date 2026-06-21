Цей прилад мотає світло, як 55 холодильників, включених одночасно: перевірте його

Як зекономити на платіжках за світло / © Pexels

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Багато українців вважають, що найбільше електроенергії споживають кондиціонери, електроплити чи обігрівачі. Проте одним із головних «рекордсменів» за витратами часто виявляється звичайний бойлер. Неправильні налаштування можуть змусити його працювати майже безперервно, що помітно збільшує суми в платіжках.

Чому бойлер споживає так багато електроенергії

Основне завдання бойлера — підтримувати задану температуру води протягом доби. Якщо власник встановлює максимальний режим нагріву, прилад змушений постійно вмикатися для компенсації теплових втрат.

Особливо це помітно у старих моделях, де теплоізоляція вже втратила свої властивості. Навіть коли гаряча вода не використовується, пристрій регулярно підігріває її до встановленого рівня. У результаті електролічильник продовжує рахувати кіловати цілодобово.

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Найпоширеніша помилка власників бойлерів

Багато людей вважають, що чим вища температура води, тим краще. Саме тому регулятор часто встановлюють на 70-80 градусів.

Однак така температура рідко потрібна в побуті. Для прийняття душу, миття посуду та інших домашніх потреб зазвичай достатньо значно нижчих показників.

Крім перевитрати електроенергії, надмірний нагрів сприяє швидкому утворенню накипу на нагрівальному елементі. Через це бойлер працює довше, споживає ще більше електрики та швидше зношується.

Яка температура вважається оптимальною

Фахівці рекомендують підтримувати температуру води в межах 50-55 градусів.

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Саме цей режим дозволяє знайти баланс між комфортом та економією. Вода залишається достатньо гарячою для щоденного використання, а навантаження на нагрівальний елемент суттєво зменшується.

У багатьох сучасних моделях навіть передбачений спеціальний економний режим, який часто позначається літерою «Е» або відповідним символом на панелі керування.

Як зрозуміти, що бойлер працює неефективно

Існує кілька ознак, які можуть свідчити про надмірне споживання електроенергії:

рахунки за світло різко зросли без очевидних причин;

бойлер дуже часто вмикається навіть при мінімальному використанні гарячої води;

нагрівання займає більше часу, ніж раніше;

з’явилися сторонні шуми або потріскування під час роботи;

прилад експлуатується кілька років без очищення від накипу.

У таких випадках варто провести профілактичне обслуговування та перевірити стан нагрівального елемента.

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Що ще допоможе скоротити витрати на електроенергію

Для максимальної економії важливо не лише правильно налаштувати температуру.

Корисними будуть і такі заходи:

регулярне очищення ТЕНа від накипу;

перевірка справності термостата;

встановлення таймера для роботи бойлера в певні години;

використання теплоізоляції для труб гарячої води;

своєчасна заміна зношених деталей.

Навіть просте технічне обслуговування може знизити споживання електроенергії на десятки відсотків.

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