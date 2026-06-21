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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
203
Время на прочтение
2 мин

Надя Дорофеева поделилась особыми моментами из жизни с мужем и тронула всех своим обращением в день его 38-летия

Певица показала редкие фото с Михаилом Кацуриным.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Надя Дорофеева и Михаил Кацурин

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева тронула поклонников поздравлением своего мужа Михаила Кацурина с 38-летием и опубликовала личные снимки из их совместной жизни.

Артистка обратилась к ресторатору в его особенный день через свою страницу в Instagram. Надя поделилась серией фотографий, которые раньше редко попадали в открытый доступ.На снимках пара запечатлела разные моменты — от повседневных до праздничных. Исполнительница не скрывала нежных чувств к своему избраннику. Она призналась, что искренне ценит то, что мужчина рядом с ней.

«Я так тебя люблю, Миша! С днём рождения, дорогой. Я восхищаюсь тобой в каждый миг своей жизни», — написала Надя.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

В подборке появились уютные фотографии пары, на которых они проводят время вместе, а также более атмосферные кадры с мероприятий и фотосессий. Особое внимание привлекло фото, на котором Дорофеева нежно обнимает Кацурина, пока тот пьет кофе. Также певица добавила снимки Михаила с сыном.

«Очень тебя люблю», — ответил ресторатор в комментариях под публикацией своей жены.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Пара официально стала мужем и женой в 2023 году. История их отношений в своё время вызвала большой резонанс среди украинской аудитории. До начала романа Надя была замужем заВладимиром Дантесом, а Михаил Кацурин — заДашей Кацуриной. Впоследствии бывшие партнёры также начали строить между собой собственные отношения.

Напомним, Надя Дорофеева появилась вместе с семьёй мужа на выпускном его дочери. Возник вопрос, где была бывшая жена Кацурина, с которой у певицы в настоящее время сложились натянутые отношения.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
203
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