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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Надя Дорофєєва засвітилася з родиною чоловіка на випускному його доньки: де була ексдружина Кацуріна

Співачка прийшла на випускний падчерки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Міша Кацурін, Надя Дорофєєва та Даша Кацуріна

Міша Кацурін, Надя Дорофєєва та Даша Кацуріна

Українська співачка Надя Дорофєєва разом із чоловіком-ресторатором Михайлом Кацуріним відвідала випускний його доньки Олександри, і це родинне свято одразу стало обговорюваною подією в Мережі через взаємостосунки з Дашею Кацуріною та сімейні нюанси.

Попри щільний графік, співачка знайшла час, аби підтримати дівчинку у важливий день. Вона активно знімала атмосферу свята на телефон і ділилася емоційними моментами у соцмережах — святковий виступ школярів, усміхнена випускниця та близькі поруч. Особливу увагу привернула тепла взаємодія в колі сім’ї, де поруч із Олександрою були батько та бабуся. Надя, здається, щиро занурилась у роль мачухи.

Донька Міша Кацуріна

Донька Міша Кацуріна

Донька Міша Кацуріна

Донька Міша Кацуріна

Втім, у святковій картині уважні користувачі не побачили Дашу Кацуріну та молодшого брата Саші Івана. Це одразу породило хвилю припущень і запитань у Мережі про те, хто і чому міг пропустити подію. Частина аудиторії заговорила про можливу напругу між дорослими, інші ж схиляються до думки, що це лише питання кадрів і ракурсів, а не відсутності.

Донька Міша Кацуріна

Донька Міша Кацуріна

Утім важливий день, видно, сподобався юній випускниці, адже з обличчя малечі не сходила посмішка.

Нагадаємо, нещодавно Даша Кацуріна з голим бюстом різко відреагувала на порівняння з Дорофєєвою.

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