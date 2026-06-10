Збивати ракети й дрони на ходу: Німеччина готує нову версію Iris-T SLS, яку можуть передати Україні

Iris-T SLS Mk4 / © Defense Express

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Німецька компанія Diehl Defence вперше публічно представить нову модифікацію системи протиповітряної оборони Iris-T SLS Mk4. Її покажуть на аерокосмічній виставці ILA 2026, яка проходитиме з 10 до 14 червня.

Про це пише Defense Express.

Головна особливість нової версії комплексу — можливість уражати повітряні цілі під час руху. У перспективі це може дозволити системі працювати мобільніше та швидше реагувати на загрози, зокрема крилаті ракети й ударні дрони.

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На виставці Iris-T SLS Mk4 покажуть на базі вантажівки Zetros 6x6 від Daimler Truck. Водночас систему можна буде інтегрувати й на інше шасі — залежно від вимог замовника.

Iris-T SLS Mk4 / © Defense Express

Комплекс створюють як універсальне рішення, яке можна масштабувати. На одному шасі розміщуються ключові елементи системи: радіолокаційна станція, пускові установки, засоби управління та контролю. За потреби ЗРК можна буде доповнювати іншими датчиками або засобами ураження.

Ще однією зміною стане високий рівень автоматизації. Це має зменшити кількість персоналу, необхідного для роботи комплексу.

Основним озброєнням Iris-T SLS Mk4 залишаються ракети IRIS-T. На машині передбачені дві пускові установки по чотири ракети — загалом вісім одиниць. У майбутньому розробники планують реалізувати запуск ракет по цілях безпосередньо під час руху.

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Також комплекс може отримати пускову установку для зенітних дронів-перехоплювачів Cicada, які вже проходили успішні випробування. Крім того, можливе встановлення дистанційно керованого бойового модуля.

Iris-T SLS Mk4 забезпечує огляд на 360 градусів і оснащується радіолокаційною станцією Giraffe 1X 3D від Saab. Заявлена дальність дії комплексу становить до 12 км, висота ураження цілей — до 6 км.

Розробка нової модифікації триватиме ще щонайменше понад півтора року. Завершення робіт очікується 2028 року. Після цього не виключено, що комплекс можуть запропонувати і Україні.

Раніше повідомлялось, що Україна успішно випробувала нову ракету-перехоплювач FP-7.x, яка має стати дешевшою альтернативою американським ракетам Patriot. Виробник Fire Point уже готується до масштабування виробництва та інтеграції ракети в систему ППО Freya.

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Також нагадаємо, Україна наближається до створення власних балістичних ракет із дальністю ураження до 850 км. За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, зараз етап льотних випробувань проходить зенітна ракета FP-7 із дальністю 200 км.

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