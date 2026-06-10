Європу накривають екстремальні температури: що коїться з погодою

Спека / © Pixabay

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Фахівці попереджають, що екстремально високі температури дедалі більше стають «новою нормою», а не винятковим явищем.

За даними Служби зі зміни клімату ЄС Copernicus, минулий місяць став другим найспекотнішим травнем у світі за всю історію спостережень.

Особливо аномальна погода спостерігалася у Західній Європі, де Велика Британія, Франція, Ірландія та Португалія встановили нові температурні рекорди для травня.

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Причиною стало так зване «теплове куполоутворення» (heat dome) — явище, коли над регіоном формується область високого тиску, яка утримує гаряче повітря. Цього разу потік теплого повітря надійшов із Північної Африки, що призвело до різкого підвищення температур.

У Copernicus зазначають, що погода змінилася надзвичайно швидко: від температур нижче кліматичної норми до однієї з найпотужніших хвиль спеки, які коли-небудь фіксувалися так рано в році у Західній Європі.

За словами Саманти Берджесс, керівниці напрямку клімату в Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), який керує програмою Copernicus, нинішня ситуація демонструє, наскільки швидко кліматичні екстремуми перестають бути винятком.

«Незвично рання та інтенсивна хвиля спеки показує, як швидко кліматичні крайнощі стають новою нормою, а не винятком», — наголосила вона.

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Температура повітря досягала +35°C до +40°C

За оцінками Copernicus, відчутна температура повітря в багатьох регіонах Європи сягала від +35°C до +40°C.

Експерти застерігають, що різке потепління створює додаткові ризики для населення, сільського господарства та природних екосистем, які не встигають адаптуватися до настільки швидких змін погодних умов.

Глобальна середня температура повітря на поверхні Землі у травні становила 15,81°C, що стало другим найвищим показником за всю історію спостережень після травня 2024 року.

Також другою найвищою за весь період вимірювань стала середня температура поверхні океанів.

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Ель-Ніньйо — що кажуть науковці

Науковці пов’язують це із формуванням кліматичного явища Ель-Ніньйо, яке характеризується аномальним потеплінням вод у тропічній частині Тихого океану. За прогнозами, новий цикл Ель-Ніньйо може стати одним із найпотужніших за всю історію спостережень.

Всесвітня метеорологічна організація оцінює ймовірність розвитку Ель-Ніньйо в період з червня по серпень у 80%. Це підвищує ризики екстремальних погодних явищ у різних частинах світу та може сприяти встановленню нових температурних рекордів уже найближчими роками.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що світ пережив один із найспекотніших травнів.

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