Світ затамував подих: учені вирахували точні терміни завершення 80-річного циклу глобальної кризи. Чому США загрожує нестабільність та чим це ризиковано / © Associated Press

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Історія Сполучених Штатів рухається не лінійно, а підпорядковується чітким 80-річним циклам, і зараз амерканське суспільство перебуває на порозі фінального, найруйнівнішого етапу чергового циклу, а весь світ затамував подих в очікуванні.

Про це пише британське видання Daily Mail, аналізуючи знамениту соціологічну теорію «Четвертого повороту» (The Fourth Turning).

Опублікована в 1997 році книга Вільяма Штрауса та Ніла Хоу «Четвертий поворот» стверджує, що американська історія розгортається повторюваними 80-річними циклами, кожен з яких завершується періодом потрясінь, відомим як «криза».

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Автори, які також ввели термін «міленіали», передбачили, що ця бурхлива епоха завершиться драматичним потрясінням приблизно у 2026 році. Їхній прогноз викликав новий інтерес завдяки кільком подіям, які, на думку прихильників, узгоджуються з попередженнями книги.

Автори писали, що криза, яка розпочнеться в середині 2000-х років, досягне кульмінації приблизно у 2020 році, а потім перейде до остаточного вирішення через шість років.

Деякі читачі пов’язують цей прогноз з пандемією COVID-19, тоді як інші вказують на економічні та соціальні потрясіння протягом останніх двох десятиліть.

Але бачення книги щодо того, що буде далі, далеко не обнадійливе, оскільки Штраус і Хау попереджали, що вирішення поточного циклу може докорінно змінити Америку і навіть поставити під загрозу виживання американської нації.

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Штраус і Хоу писали: «Якщо каталізатор кризи з’явиться за графіком, приблизно у 2005 році, то кульмінація настане приблизно у 2020 році, а розв’язання — приблизно у 2026 році».

«Якою буде Америка, коли вийде з Четвертого повороту? Історія не дає жодних гарантій».

Автори застерігали, що нинішня криза та її остаточне вирішення можуть мати глибокі наслідки, пишучи: «Це може означати тривалу поразку, від якої можливо, навіть наша (американська — Ред.) нація — ніколи не оговтається»

Хоча «Четвертий поворот» не передбачав конкретно таких подій, як 11 вересня 2001 року, фінансова криза 2008 року чи пандемія Covid-19, прихильники стверджують, що він точно передбачив ширший напрямок розвитку США.

Книга попереджала, що Америка прямує до періоду глибокої нестабільності, що характеризується економічними потрясіннями, політичним розколом, зниженням довіри до інституцій та низкою національних криз.

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Прихильники цієї теорії зазначають, що автори припускали, що кульмінацією заворушень стане пандемія Covid-19 приблизно у 2020 році, що, за їхніми словами, збігається з прогнозами на потрясіння того року.

Критики, однак, стверджують, що прогнози були достатньо широкими, щоб основні події можна було ретроактивно зіставити з теорією, зазначаючи, що автори ніколи конкретно не прогнозували жодної з цих криз.

Найбільш тривожне у книзі попередження зосереджене на тому, що, на думку авторів, може статися, якщо кризова епоха досягне своєї критичної точки.

Штраус і Хоу стверджували, що суспільства протягом історії часто руйнувалися під тягарем війни, хвороб, політичних потрясінь чи економічних катастроф. Вони застерігали, що Америка не повинна вважати, що вона застрахована від такої ж долі.

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Автори припускали, що наступна велика криза може мати різні форми, починаючи від руйнівної війни чи пандемії і закінчуючи тероризмом, громадянськими заворушеннями чи навіть авторитарним правлінням.

«Як багато американців знають з власного минулого, історія надає численні приклади суспільств, які були стерті з лиця землі, перемолотими до покори або ж так жорстоко побитими, що вони повертаються до варварства», — писали вони.

Автори попередили, що майбутня криза може мати наслідки набагато гірші, ніж будь-що, що пережили сучасні покоління, додавши, що американці не повинні вважати, що нація завжди буде врятована від «приниження та повного руйнування».

В основі теорії лежить переконання, що американська історія проходить через повторювані цикли, що тривають приблизно 80 років, кожен з яких поділений на чотири фази: Зліт, Пробудження, Розкриття та, нарешті, Криза, відома як Четвертий Поворот.

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За словами Штрауса та Хоу, Сполучені Штати зараз наближаються до кіння циклу, що розпочався після Другої світової війни. Вони стверджували, що попередні цикли завершилися визначенням національних потрясінь, таких як Американська революція, Громадянська війна та Друга світова війна.

Пізніше теорія знову привернула увагу після фінансової кризи 2008 року, яку деякі прихильники розглядали як доказ того, що Четвертий поворот вже розпочався.

У книзі також були зроблені спостереження щодо зниження віри в американську мрію, які багато прихильників зараз вважають разюче пророчими.

Штраус і Хоу писали, що американці стають дедалі оптимістичнішими щодо власного майбутнього, водночас втрачаючи впевненість у перспективах своїх дітей та нації в цілому.

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Майже три десятиліття потому деякі читачі стверджують, що ці проблеми стали визначальною рисою сучасного американського життя.

Після смерті Штрауса у 2007 році, Хоу повернувся до цієї теорії у своїй книзі 2023 року. Хоча він відсунув очікувану кульмінацію далі на 2030-ті роки, він стверджував, що нинішній період нестабільності є частиною того ж історичного циклу.

Незважаючи на похмурі попередження, Хоу стверджує, що теорія зрештою пропонує обнадійливе послання.

Так само, як попередні кризові епохи зрештою поступалися місцем періодам відбудови та оновлення, він вважає, що нинішня нестабільність зрештою мине, потенційно започаткувавши нову еру громадянської довіри, стабільності та соціальної згуртованості до середини 2030-х років.

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Для України теорія «Четвертого повороту» має критичне значення, адже наша держава сподівається на США як на глобального арбітра та майбутнього гаранта безпеки після закінчення війни з РФ.

Раніше експерти попередили, що Україна може стати наступною жертвою політики Трампа.

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