Пастка для України: експерт пояснив, чому не можна заявляти про "завершення війни"

Зеленський та Путін / © ТСН

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Україна припустилася серйозної дипломатичної помилки, фактично віддавши ініціативу формування плану зупинки бойових дій команді Дональда Трампа. Києву варто було самостійно розробити та представити дорожню карту щодо припинення вогню, а не чекати зовнішніх рішень.

Про це в ефірі «Київ24» заявив політтехнолог Віталій Бала.

За його словами, на тлі глобальних геополітичних змін ситуація стає складнішою. Зокрема, спалах війни з Іраном на Близькому Сході створює нові виклики, де Росія виступає головною зацікавленою стороною.

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«В короткотерміновому часі, коли почалася війна з Іраном, саме головний бенефіціар — це Росія. Хоча, правда, вони говорили, що статистично потім вона програє. Ну, побачимо. Україна, на жаль, не може ніяк впливати на цю ситуацію в силу багатьох причин», — констатував аналітик.

Помилка з планом Трампа

Головною проблемою внутрішньої політики Бала вважає добровільну відмову українського керівництва від власного дипломатичного порядку денного на користь американських пропозицій.

«Ми віддали ініціативу, коли Зеленський вирішив, що план має писати Трамп, а не Україна. Ми мали представити свій план припинення війни, а не завершення», — підкреслив політтехнолог.

Чому не можна підписувати мир з Росією

Експерт наголосив, що вживання терміну «завершення війни» за наявності окупованих Росією територій є вкрай небезпечним юридичним та політичним прецедентом. Подібне формулювання веде до остаточної втрати захоплених регіонів.

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«Ми не можемо завершити війну того часу, поки є окуповані території. Хочу просто, щоб всі зрозуміли, коли чую, там, вживають терміни завершення війни, війна не може завершитись. Це буде тоді визнання, легітимізація окупованих територій. Тоді дійсно треба підписати вже мирний договір», — зауважив Бала.

У цьому контексті він закликав звернути увагу на світовий історичний досвід вирішення територіальних суперечок з Москвою, зокрема на приклад Токіо.

«Ми також не можемо підписати мирний договір. Мирний договір, я постійно це нагадую, Японія до цього часу не підписала з Росією, раніше це був Радянський Союз, саме через територіальні питання щодо Курильських островів. Ми можемо підписати угоду про умовне замороження війни», — підсумував Бала.

Переговори щодо завершення війни — останні новини

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський вкотре закликав диктатора РФ Володимира Путіна до переговорів і навіть висунув дедлайн — до прийдешньої зими.

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Також Зеленський вважає, що посилення санкцій проти Росії може змусити Путіна завершити війну в Україні.

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