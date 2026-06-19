Ловушка для Украины: эксперт объяснил, почему нельзя заявлять о "завершении войны"

Зеленский и Путин / © ТСН

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Украина допустила серьезную дипломатическую ошибку, фактически отдав инициативу формирования плана остановки боевых действий команде Дональда Трампа. Киеву стоило самостоятельно разработать и представить дорожную карту по прекращению огня, а не ждать внешних решений.

Об этом в эфире «Киев24» заявил политтехнолог Виталий Бала.

По его словам, на фоне глобальных геополитических изменений ситуация становится более сложной. В частности, вспышка войны с Ираном на Ближнем Востоке создает новые вызовы, в которых Россия выступает главной заинтересованной стороной.

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«В краткосрочном времени, когда началась война с Ираном, именно главный бенефициар — это Россия. Хотя, правда, они говорили, что статистически она проиграет. Ну увидим. Украина, к сожалению, не может никак влиять на эту ситуацию по многим причинам», — констатировал аналитик.

Ошибка с планом Трампа

Главной проблемой внутренней политики Бала считает добровольный отказ украинского руководства от собственной дипломатической повестки дня в пользу американских предложений.

«Мы отдали инициативу, когда Зеленский решил, что план должен писать Трамп, а не Украина. Мы должны были представить свой план прекращения войны, а не завершения», — подчеркнул политтехнолог.

Почему нельзя подписывать мир с Россией

Эксперт подчеркнул, что употребление термина «завершение войны» при наличии оккупированных Россией территорий крайне опасным юридическим и политическим прецедентом. Подобная формулировка ведет к окончательной потере восторженных регионов.

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«Мы не можем завершить войну до тех пор, пока есть оккупированные территории. Хочу просто, чтобы все поняли, когда слышу, там, употребляющие сроки окончания войны, война не может завершиться. Это будет тогда признание, легитимизация оккупированных территорий. Тогда действительно нужно уже подписать мирный договор», — отметил Бала.

В этом контексте он призвал обратить внимание на мировой исторический опыт разрешения территориальных споров с Москвой, в частности, на пример Токио.

«Мы тоже не можем подписать мирный договор. Мирный договор, я постоянно это напоминаю, Япония до сих пор не подписала с Россией, раньше это был Советский Союз, именно из-за территориальных вопросов Курильских островов. Мы можем подписать соглашение об условном замораживании войны», — подытожил Бала.

Переговоры по завершению войны — последние новости

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал диктатора РФ Владимира Путина к переговорам и даже выдвинул дедлайн — к грядущей зиме.

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Также Зеленский считает, что ужесточение санкций против России может вынудить Путина завершить войну в Украине.

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