Навроцкий "придумал" новую угрозу из-за вступления Украины в ЕС: что заявил

Кароль Навроцкий / © Associated Press

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Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что присоединение Украины к Европейскому Союзу создает риск для польского сельскохозяйственного сектора.

Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

Вступление Украины в ЕС — что заявил Навроцкий

Свою позицию Навроцкий озвучил во время выступления перед аграриями на мероприятии «AgroLiga 2025». Он заверил, что несмотря на поддержку евроинтеграционных стремлений Киева, приоритетом для него остается защита интересов национальных производителей.

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«Я также признаю, что вступление Украины в Европейский Союз представляет угрозу польскому сельскому хозяйству. Я президент Польши и, понимая стремление Украины, всегда буду поддерживать хорошее отношение к польским фермерам и польской сельскохозяйственной продукции», — отметил Кароль Навроцкий.

Кроме темы украинской евроинтеграции президент Польши затронул вопросы функционирования аграрного сектора в контексте «Зеленого соглашения» и других решений руководства ЕС.

Украина и Польша — последние новости

Напомним, что ранее отношения обострились из-за намерения Польши забрать у Зеленского орден Белого Орла из-за названия украинского военного подразделения. Несмотря на ожидание уступок со стороны Варшавы, в украинском обществе раздаются призывы к власти не поддаваться шантажу.

В то же время, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша должна продолжать военную помощь Украине, несмотря на конфликт вокруг названия украинского спецподразделения «имени Героев УПА». В то же время, бывший премьер убежден, что подход Польши к отношениям с Киевом нужно изменить.

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Также глава польского правительства Дональд Туск официально расставил точки над «і» в громком скандале вокруг евроинтеграции Украины, озвучив категоричную позицию Варшавы по дальнейшему блокированию переговорного процесса.

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