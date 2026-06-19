У Путина очень занервничали из-за ударов по Москве: реакция Кремля удивила

Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле не очень охотно комментируют вчерашнюю атаку на Москву и «прилеты» по одному из самых больших НПЗ. Вслед за своим Минобороны говорят о якобы «высоких показателях работы сил ПВО».

Об этом заявил спикер «фюрера» Дмитрий Песков.

Комментируя атаку, он ограничился лживыми заявлениями, что «несмотря на все, системы ПВО демонстрируют высокие показатели работы».

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Прихвостень «фюрера» дерзко посоветовал россиянам смотреть кадры атак по объектам Украины. Очевидно, он забыл, что под прицелом российских ракет и дронов часто оказывается гражданская инфраструктура Украины.

«Ищите больше видео из разных городов Украины. Кадры впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться», — вызывающе спикер Путина.

Удар по Москве 18 июня

Напомним, после атаки на Москву в Госдуме прозвучали радикальные заявления. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев дерзко призвал Москву «начать воевать всерьез», пригрозив новыми бомбардировками по логистике, мостам, тоннелям и железной дороге.

В свою очередь, помощник диктатора России Владимира Путина Юрий Ушаков выразил недовольство из-за новой атаки на Москву. По его словам, якобы подобные удары «не приближают личные контакты» «фюрера» Владимира Путина с президентом Владимиром Зеленским.

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Дата публикации 14:47, 18.06.26 Количество просмотров 265 «Движуха», которую хотел Путин! Дроны-камикадзе разнесли Москву! Зеленский

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