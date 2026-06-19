Удары по Москве вызвали бунт и панику в России: пропагандисты вдруг обернулись против Кремля

Владимир Путин. / © Getty Images

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После удара по Москва -Сити 18 июня в России прозвучали резкие обвинения в адрес властей. Россияне реагируют на внутренние реалии войны, выражая обеспокоенность по поводу противовоздушной обороны страны-агрессоры и цензуры.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Один российский милблогер в своем сообщении, которое впоследствии было удалено, заявил, что украинские войска смогли нанести значительный ущерб, несмотря на высокоэффективные системы противовоздушной обороны Москвы. Они подчеркивают, что Украина переносит войну на районы РФ далеко за пределами приграничных регионов, а потому заявляют о необходимости усилить противовоздушную оборону вокруг объектов по всей стране.

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Другой милблогер раскритиковал росСМИ за то, что в публикациях они значительно преуменьшают значение ударов и отражение реальности. По их словам, те, кто «оторвался от народа», контролируют государственные медиа и создали ложную реальность, где «все хорошо», призывая их точно представлять события.

Еще один милблогер добавил, что России нужно изменить свой подход, иначе официальные отчеты будут еще больше удалены от реальности, чем сейчас. Он раскритиковал государственные СМИ за сообщения о далекой от реальности так называемой «сво», которая затронула только Украину, а не Россию, а также за отклонение сообщений о перемещении украинцев на поле боя как «фейковых новостей». Он отметил, что россияне теперь могут «собственными глазами увидеть», что заявления пропагандистов о том, что «все идет хорошо», не соответствуют действительности.

Аналитики Института подчеркивают, что освещение ударов Украины в контролируемых государственных СМИ отмечалось усилиями Кремля по контролю информации, в то же время преуменьшая последствия самих ударов.

Так, оппозиционное издание «Медуза» сообщило, что основные российские государственные телеканалы «Первый канал» и «НТВ» не освещали атаку на Москву в своих дневных эфирах, а канал «Россия-1» лишь цитировал официальные заявления. В то же время, ни один из телеканалов не транслировал отдельный репортаж об ударе. Вместо этого они сосредотачивались преимущественно на необходимости наказания жителей, снимающих удары и их последствия.

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Напомним, 18 июня российскую столицу Москву атаковали беспилотники. По данным OSINT-аналитиков, столица страны-агрессороки имеет несколько кругов ПВО, но дроны снова долетели. В отличие от атаки 16 июня на НПЗ в Капотне этот новый удар был значительно результативнее.

Официально Украина не сообщала, сколько именно дронов было направлено на Москву. Впрочем, Минобороны РФ заявляют о «перехвате» почти 1000 беспилотников.

Дата публикации 20:40, 18.06.26 Количество просмотров 40 Новость дня! Масштабная атака на Москву! Горит НПЗ, у россиян паника и дефицит топлива

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