Эта простая ошибка при зарядке телефона ускоряет износ аккумулятора

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Есть немало правил пользования зарядкой для телефона, о которых никто даже не догадывается. Задумывались ли вы, как правильно: сначала вставлять кабель в телефон, а затем блок питания в розетку или наоборот? Рассказываем, как правильно заряжать телефон, чтобы не портить батарею.

Больше об этом рассказали Nok Lapját.

Как правильно ставить телефон на зарядку

Соблюдение правильной последовательности при зарядке смартфона продлевает жизнь аккумулятора. Специалисты и производители гаджетов объяснили, почему порядок подключения устройства к сети важен.

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Большинство людей не задумываются над тем, что нужно делать сначала: вставлять блок питания в розетку или подключать кабель к смартфону.

По рекомендациям производителей, сначала нужно подключить зарядное устройство к розетке, а уже после этого кабель к самому телефону. Такая последовательность позволяет блоку питания стабилизировать электрический ток до того, как он начнет поступать в гаджет.

Благодаря этой последовательности действий удается снизить влияние скачков напряжения, минимизировать небольшие импульсы тока и продлить срок службы аккумулятора телефона.

Если делать наоборот — сначала подключать шнур к телефону, а затем включать блок в розетку — возникает риск микроскачков напряжения. Они редко приводят к мгновенным поломкам, но в долгосрочной перспективе ускоряют износ батареи.

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Последовательность подключения является одним из элементов правильного ухода за техникой. Гораздо сильнее на состояние батареи влияет качество самого зарядного устройства. Эксперты предостерегают от использования дешевых копий и аксессуаров неизвестного происхождения, не имеющих сертификации под конкретную модель смартфона.

Такие устройства часто становятся причиной медленной зарядки, создают чрезмерную нагрузку на аккумулятор и могут снизить общую производительность телефона. Оптимальным выбором остаются оригинальные или официально сертифицированные блоки питания.

Также пользователям советуют регулярно проверять состояние кабеля. Любые перегибы, заломы или видимые повреждения изоляции плохо отразятся на зарядке телефона.

Правила безопасности при использовании техники — последние новости:

Напомним, что риск потерять технику из-за удара молнии или перепадов напряжения вполне реален, а обычные сетевые фильтры не способны защитить от прямой стихии. Электрический всплеск мгновенно выжигает микросхемы и плавит платы.

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Кроме молнии, которая может поражать объекты в радиусе 25 км и проникать в дом через провода, трубы или арматуру, причиной скачков являются отключение электроэнергии, изношенная проводка и циклическая работа мощных приборов. При этом повреждение техники вследствие стихийного бедствия или колебаний напряжения полностью аннулируют гарантию изготовителя.

Чтобы минимизировать риски, во время непогоды нужно выключать из розеток дорогую электронику и пользоваться устройствами на аккумуляторах. Важно помнить, что сетевые фильтры после серьезного удара тока теряют защитные свойства и требуют замены.

Самым надежным комплексным решением является установка устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) в главный щит дома, но для его эффективной работы обязательно требуется качественное заземление здания.

А привычка каждый день заряжать смартфон до 100% и оставлять его в розетке на всю ночь является главной причиной быстрого износа аккумулятора. Для современных литий-ионных батарей постоянная работа на пиковых показателях является сильным стрессом, ускоряющим химическую деградацию.

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Когда телефон остается подключенным после полной зарядки, он постоянно находится в состоянии микроподзарядки, что приводит к перегреву и порче батареи. В то же время эксперты советуют поддерживать уровень энергии в пределах от 30% до 80%. Подключать гаджет к сети несколько раз в день короткими сессиями абсолютно безопасно и даже полезно, в то время как регулярное падение заряда ниже 20% критически сокращает срок службы устройства.

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