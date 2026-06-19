Ця проста помилка під час заряджання телефона прискорює зношення акумулятора

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Є чимала кількість правил користування зарядкою для телефона, про які ніхто навіть не здогадується. Чи замислювалися ви, як правильно: спершу вставляти кабель у телефон, а потім блок живлення у розетку чи навпаки? Розповідаємо, як правильно заряджати телефон, аби не псувати батарею.

Більше про це розповіли Nok Lapját.

Як правильно ставити телефон на зарядку

Дотримання правильної послідовності під час заряджання смартфона подовжує життя акумулятора. Фахівці та виробники гаджетів пояснили, чому порядок підключення пристрою до мережі є важливим.

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Більшість людей не замислюється над тим, що саме потрібно робити спочатку: вставляти блок живлення в розетку чи під’єднувати кабель до смартфона.

За рекомендаціями виробників, спочатку необхідно підключити зарядний пристрій до розетки, а вже після цього — кабель до самого телефона. Така послідовність дозволяє блоку живлення стабілізувати електричний струм до того, як він почне надходити до гаджета.

Завдяки цій послідовності дій вдається зменшити вплив стрибків напруги, мінімізувати невеликі імпульси струму та продовжити термін служби акумулятора телефона.

Якщо робити навпаки — спочатку під’єднувати шнур до телефона, а потім вмикати блок у розетку — виникає ризик мікрострибків напруги. Вони рідко призводять до миттєвих поломок, а в довгостроковій перспективі прискорюють зношення батареї.

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Послідовність підключення є лише одним з елементів правильного догляду за технікою. Набагато сильніше на стан батареї впливає якість самого зарядного пристрою. Експерти застерігають від використання дешевих копій та аксесуарів невідомого походження, які не мають сертифікації під конкретну модель смартфона.

Такі пристрої часто стають причиною повільного заряджання, створюють надмірне навантаження на акумулятор і можуть знизити загальну продуктивність телефона. Оптимальним вибором залишаються оригінальні або офіційно сертифіковані блоки живлення.

Також користувачам радять регулярно перевіряти стан кабелю. Будь-які перегини, заломи чи видимі пошкодження ізоляції погано позначаться на заряджанні телефона.

Правила безпеки при користуванні технікою — останні новини:

Нагадаємо, що ризик втратити техніку через удар блискавки або перепади напруги є цілком реальним, а звичайні мережеві фільтри не здатні захистити від прямої стихії. Електричний сплеск миттєво випалює мікросхеми та плавить плати.

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Окрім блискавки, яка може вражати об’єкти в радіусі 25 км і проникати в дім через дроти, труби чи арматуру, причинами стрибків є вимкнення електроенергії, зношена проводка та циклічна робота потужних приладів. При цьому пошкодження техніки внаслідок стихійного лиха або коливань напруги повністю анулюють гарантію виробника.

Щоб мінімізувати ризики, під час негоди потрібно вимикати з розеток найдорожчу електроніку та користуватися пристроями на акумуляторах. Важливо пам’ятати, що мережеві фільтри після серйозного удару струму втрачають захисні властивості й потребують заміни.

Найбільш надійним комплексним рішенням є встановлення пристрою захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) у головний щит будинку, проте для його ефективної роботи обов’язково потрібне якісне заземлення будівлі.

А звичка щодня заряджати смартфон до 100% і залишати його в розетці на всю ніч є головною причиною швидкого зношення акумулятора. Для сучасних літій-іонних батарей постійна робота на пікових показниках є сильним стресом, що прискорює хімічну деградацію.

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Коли телефон залишається підключеним після повної зарядки, він постійно перебуває у стані мікропідзарядок, а це призводить до перегріву та псування батареї. Натомість експерти радять підтримувати рівень енергії в межах від 30% до 80%. Підключати гаджет до мережі кілька разів на день короткими сесіями абсолютно безпечно і навіть корисно, тоді як регулярне падіння заряду нижче 20% критично скорочує термін служби пристрою.

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