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Массированная атака на Москву: в Минобороны РФ рассмешили количеством сбитых дронов и ракет.
Однако жители Москвы не верят этой статистике, потому что своими глазами видят, что происходит, и жалуются на дронов.
Пока Москва и другие регионы России пылают по прилету, в Министерство обороны РФ поразили количеством сбитых БПЛА и дронов. Во вражеском оборонном ведомстве заявляют о почти 1000 сбитых дронов, 200 из которых улетали в столицу.
Такое заявление публикуют пропагандистские СМИ.
«За сутки российская ПВО сбила 992 дрона, четыре крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб», — говорится в сообщении.
Однако жители Москвы не верят этой статистике, потому что своими глазами видят, что происходит, и жалуются на атаку. Они обвиняют власти в неготовности отбивать атаки.
Российские тг-каналы пишут, что жители Москвы и Подмосковья пожаловались на отсутствие SMS-сообщений и сирен в чатах и соцсетях.
«А как мы должны комментировать, что до сих пор не объявлено об опасности и не прозвучало ни одной сирены и не поступило ни одного SMS-сообщения? Или я что-то пропустила? — пожаловалась одна из жительниц.
В комментариях ей подтвердили, что якобы система оповещения не сработала должным образом.
«Репутация важнее безопасности», — ответил ей другой пользователь.
Атака на Москву — что известно
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на массированную атаку по Москве. Глава МИД Сибигап ответил на популярный утренний вопрос россиян «Что происходит?», призвав их обратиться к Путину с пояснениями.
Украинские власти подтвердили удары по столице РФ. По словам Зеленского, Киев ответил за массированную атаку по столице, когда россияне ударили по Лавре. Он назвал атаку «совершенно справедливым ответом».