Массированная атака на Москву: в Минобороны РФ рассмешили количеством сбитых дронов и ракет.

Атака на Москву 18 июня

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Пока Москва и другие регионы России пылают по прилету, в Министерство обороны РФ поразили количеством сбитых БПЛА и дронов. Во вражеском оборонном ведомстве заявляют о почти 1000 сбитых дронов, 200 из которых улетали в столицу.

Такое заявление публикуют пропагандистские СМИ.

«За сутки российская ПВО сбила 992 дрона, четыре крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб», — говорится в сообщении.

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Однако жители Москвы не верят этой статистике, потому что своими глазами видят, что происходит, и жалуются на атаку. Они обвиняют власти в неготовности отбивать атаки.

Российские тг-каналы пишут, что жители Москвы и Подмосковья пожаловались на отсутствие SMS-сообщений и сирен в чатах и соцсетях.

«А как мы должны комментировать, что до сих пор не объявлено об опасности и не прозвучало ни одной сирены и не поступило ни одного SMS-сообщения? Или я что-то пропустила? — пожаловалась одна из жительниц.

В комментариях ей подтвердили, что якобы система оповещения не сработала должным образом.

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«Репутация важнее безопасности», — ответил ей другой пользователь.

Атака на Москву — что известно

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на массированную атаку по Москве. Глава МИД Сибигап ответил на популярный утренний вопрос россиян «Что происходит?», призвав их обратиться к Путину с пояснениями.

Украинские власти подтвердили удары по столице РФ. По словам Зеленского, Киев ответил за массированную атаку по столице, когда россияне ударили по Лавре. Он назвал атаку «совершенно справедливым ответом».

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