Москва снова под атакой «добрых» дронов, а взрывы звучали еще в 3-х регионах РФ: где разыгрался «хлопок»

Москва / © Associated Press

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Ночью 17 июня в Москве раздались мощные взрывы. Власти заявляют, что на столицу России летело 18 дронов и, традиционно, все они вроде бы были сбиты.

Где звучали взрывы и какие последствия читайте на ТНС.ua.

Москва под атакой

В течение ночи жители Москвы слышали взрывы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об «успешной» работе ПВО. Он трижды сообщал о БПЛА, которые летели на столицу. В 3 часа ночи он написал в соцсетях, что силы ПВО якобы «сбили десять БПЛА». Позже, около 5 утра, сообщил еще о двух БПЛА.

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«Шесть летевших на Москву БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин утром, после 7 утра.

Тем временем тг-каналы пишут, что власти Орловской и Курской областей, расположенные к югу от Москвы, о ночной борьбе с БПЛА не сообщали.

По состоянию на утро украинские власти не комментировали сообщения России.

Где еще раздавались взрывы в России 17 июня

Кроме Москвы, хлопок посетил:

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Тульской,

Калужской

и в Астраханской областях.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что взрывы были слышны в районе Тулы, Алексина, Узловского и Щекинского районов Тульской области.

«Первые сообщения о работе ПВО начали поступать в 00:25 по Киеву. Повторные уведомления поступали в 00:33, 00:42, 00:44, 00:53, после чего серия сообщений возобновилась уже под утро в 04:34, 04:36, 04:43, 04:48 и 04:55. Наибольшее количество сообщений традиционно пришлось на район Алексина», — говорится в сообщении.

Работу ПВО в районе Калуги было слышно трижды за ночь: в 01:03, 02:13, 02:21 и 02:32 по Киеву. Также звуки работы ПВО зафиксированы в районе Знаменска в 02:24 по Киеву.

Тем временем россияне жалуются на десятки дронов. В частности, в Минобороны РФ заявляют о 157 БПЛА и конечно, что все они якобы были сбиты.

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Взрывы в Москве 17 июня

Напомним, в России заявили о ночной атаке дронов, которые кошмарили жителей Москвы. Российские власти заявили о работе ПВО: сбили десять дронов, летевших в направлении столицы РФ. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что противовоздушная оборона сбила десять беспилотных летательных аппаратов. По его словам, на местах падения обломков уже работают экстренные службы.

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