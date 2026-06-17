Российская армия / © Associated Press

Реклама

Российская армия сосредоточилась на Добропольском направлении, в частности на отрезке Родинско-Белицкого, чтобы продвигаться к самому городу Доброполье.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

По их информации, оккупанты активно давят на Родинское, постепенно увеличивают свой контроль над населенным пунктом и осуществляют утечку вглубь территории по своей привычной тактике.

Реклама

Такие утечки наблюдаются в направлении Белицкого. Этот населенный пункт играет немаловажную роль: служит потенциальным местом для логистики и опорным пунктом для развертывания дальнейшего продвижения.

«Для врага важен ряд населенных пунктов к югу от Доброполья, чтобы там закрепиться, иметь возможность накапливаться и двигаться к самому Доброполью. Выход в район к югу от Доброполья уже создаст препятствие для логистики и пребывания в самом городе, которые создадутся работой вражеских дронов», — объяснили аналитики.

В DeepState подчеркнули, что Силы обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не дать реализовать планы противника.

«Украинские военные ведут борьбу с пехотой противника, которая оказывает яростное давление, но другой угрозой для обороны являются вражеские дроны разных типов в большом количестве — FPV, ланцеты, молнии, шахеды, говорящие и т.д.», — говорится в сообщении.

Реклама

© Deepstatemap

Ситуация на фронте — последние новости

Российская армия отступает вблизи Степногорска на Запорожском направлении. Командир спецназовцев «Артана» ГУР МО Виктор Торкотюк с позывным «Титан» рассказал, что это направление является одним из самых горячих, но его бойцы сумели перехватить инициативу и заставили врага отступать.

Тем временем россияне бросили силы на захват Константиновки. Оккупационная армия давит сразу с нескольких флангов и пытается прорвать украинскую оборону. Враждебные силы используют тактику проникновения в малые группы.

Новости партнеров