Дом вдовы Игоря Поклада второй раз серьезно пострадал во время обстрела Киева: фото последствий

Дом вдовы Игоря Поклада пострадал от обстрела

Реклама

Вдова украинского композитора Игоря Поклада — Светлана — сообщила, что ее дом в Киеве серьезно пострадал во время последнего вражеского обстрела.

Произошло это в ночь на 15 июня. Во время массированного обстрела Киева пострадал дом, в котором расположена квартира Светланы Поклад. Сама женщина на тот момент находилась в Ворзеле, а о вражеском «прилете» узнала из соцсетей.

К счастью, квартира Светланы Поклад осталась относительно невредимой. В интервью изданию "Гордон" она говорит, что от взрывной волны выбило только дверь, окна открылись, но остались целыми. Вдова композитора предполагает, что спасло то, что они были на проветривании.

Реклама

Дом вдовы Игоря Поклада пострадал от обстрела

«Спасло то, что окна были открыты для проветривания. Квартира целая, слава Богу, квартира целая. Конечно, вся в пыли, потому что окна и двери — все открывалось от взрывной волны сразу. Она замусорена, но цела. Что меня удивило, у соседей — там выбиты стекла, и под нами, и у нас. А у нас только выбитая дверь, но квартира не пострадала», — говорит вдова композитора.

Как оказалось, за последний год это уже второй прилет рядом с квартирой Светланы Поклад. Впервые это произошло 9 июля этого года. Тогда сбили вражеский «Шахед», а обломки попадали во двор.

Напомним, недавно ведущая Маричка Довбенко сообщила о «прилете» по ее дому в Киеве. Интервьюерша на фото уже показала ужасные последствия.

Новости партнеров