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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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259
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Александр Педан с дочерью окончил университет и похвастался их дипломами: "Мы оба выпускника"

Шоумен получил степень магистра, а Валерия — бакалавра.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Александр Педан с дочерью

Александр Педан с дочерью / © instagram.com/pedanos

Украинский ведущий и капитан шоу «Я люблю Украину» Александр Педан вместе с дочерью окончил университет.

Об их достижениях в учебе шоумен рассказал в Instagram. В частности, Александр Педан получал степень магистра в Украинском католическом университете, что во Львове. Шоумен овладевал вторым высшим образованием по специальности «Государственное управление». И вот, наконец, он получил свой диплом и стал выпускником.

Александр Педан с дочерью / © instagram.com/pedanos

Александр Педан с дочерью / © instagram.com/pedanos

Оказалось, что не только Александр Педан получил новую образовательную степень, но и его дочь. 21-летняя Валерия стала бакалавром. Девушка окончила тот университет, что и папа. Правда, у Валерии другая специальность — социология.

Александр Педан с дочерью / © instagram.com/pedanos

Александр Педан с дочерью / © instagram.com/pedanos

Кстати, Александр Педан вместе с дочерью уже показался в образе выпускников. Они надели мантии и конфедератки, позировали на фоне университета и хвастались своими полученными дипломами.

Александр Педан с дочерью / © instagram.com/pedanos

Александр Педан с дочерью / © instagram.com/pedanos

«В этом году в УКУ стало на одного бакалавра и одного магистра больше. Не верится, что четыре года назад все только начиналось. Теперь с Лерой мы оба выпускника», — поделился шоумен.

Напомним, недавно голливудская актриса Сара Джессика Паркер получила научную степень. И это при том, что у звезды сериала «Секс в большом городе» нет высшего образования.

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Дата публикации
Количество просмотров
259
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