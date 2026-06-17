Искусство легких путешествий: как правильно упаковать чемодан и что не стоит брать с собой

как правильно упаковать чемодан / © Credits

Реклама

По словам стилиста Рона Джеффриса, большинство людей допускают одну и ту же ошибку: они упаковывают не одежду, а сценарии. На все возможные случаи жизни, настроения и варианты себя. И именно здесь начинается перегрузка и чемоданов, и нервной системы.

Специально для издания InStyle он рассказал о четырёх типичных ошибках при сборе вещей и о простых стилистических решениях, которые могут буквально изменить ваш подход к путешествиям.

Первая ловушка — джинсы. Да, любимые и привычные, но не всегда самые универсальные. Джеффрис советует заменить их на более универсальные брюки свободного кроя — мягкие, легкие брюки, у которых может быть как повседневный, так и более нарядный вид. Они дают больше стилистических вариаций и занимают меньше места в чемодане.

Вторая ошибка — «отпускное альтер-эго», когда мы пакуем яркие, сложные вещи, которые никогда не носим дома. Вместо этого стилист предлагает базовые вещи, например, белую футболку, рубашку на пуговицах и простые топы. Именно они создают основу для спонтанных образов, а не навязанных сценариев.

Третье излишество — аксессуары. Множество шарфов, украшений и сумочек «на всякий случай», которые вы так ни разу и не достанете из чемодана. Решение звучит радикально, но лучше одна сумка и две пары обуви. Всё! Идея в том, чтобы вещи гармонировали друг с другом, а не соперничали за внимание.

И, наконец, — ткани. Шёлк и лён выглядят красиво, но в реальной жизни путешествий часто проигрывают битву с чемоданом. Они мнутся от одного прикосновения. Вместо этого Джеффрис советует выбирать хлопок или смесовые ткани, которые сохраняют опрятный вид даже после долгого перелёта.

Философия «легкой упаковки» на самом деле касается не одежды, а одновременного баланса между контролем и свободой. О том, чтобы не тащить за собой лишнее ни в чемодане, ни в голове. И, возможно, самый важный вывод стилиста звучит даже не как модный совет, а как маленький жизненный манифест: когда вы перестаете пытаться быть «готовыми ко всему», то наконец-то начинаете по-настоящему путешествовать.

Реклама

Новости партнеров