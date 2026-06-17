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Норвежский кронпринц Хокон отменил все рабочие планы из-за ухудшения здоровья его жены Метте-Марит
Супруга будущего короля Норвегии нуждается в срочной пересадке легких.
Состояние здоровья Метте-Марит находится в один из самых сложных периодов с тех пор, как у нее диагностировали хронический легочный фиброз в 2018 году.
5 июня норвежский королевский дом подтвердил, что кронпринцесса включена в список ожидания на пересадку легких — решение, принятое в связи с серьезным ухудшением ее состояния. С тех пор семья сосредоточена на ее благополучии.
Ее муж, кронпринц Хокон, и дети, принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус, постоянно находятся рядом с ней, поддерживая ее в этом трудном процессе.
Стало также известно, что наследный принц Хокон полностью пересмотрел свой официальный график. Наследник норвежского престола планировал провести прием для консулов в Королевском дворце во вторник днем, но мероприятие было изменено в последнюю минуту. Более того, это не единичный случай, поскольку другие мероприятия, запланированные на ближайшие дни, также были отменены или скорректированы.
По сообщению дворца, Хокон решил временно сократить свои официальные обязанности, чтобы проводить больше времени со своей женой в этот период.
Напомним, также недавно стало известно, что старший сын Метте-Марит — Мариус Хойби на этой неделе был приговорен к тюремному заключению на четыре года за два изнасилования и нападение на свою бывшую девушку, но его адвокат планирует подать апелляцию.