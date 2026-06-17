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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Норвежский кронпринц Хокон отменил все рабочие планы из-за ухудшения здоровья его жены Метте-Марит

Супруга будущего короля Норвегии нуждается в срочной пересадке легких.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Associated Press

Состояние здоровья Метте-Марит находится в один из самых сложных периодов с тех пор, как у нее диагностировали хронический легочный фиброз в 2018 году.

5 июня норвежский королевский дом подтвердил, что кронпринцесса включена в список ожидания на пересадку легких — решение, принятое в связи с серьезным ухудшением ее состояния. С тех пор семья сосредоточена на ее благополучии.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Associated Press

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Associated Press

Ее муж, кронпринц Хокон, и дети, принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус, постоянно находятся рядом с ней, поддерживая ее в этом трудном процессе.

Стало также известно, что наследный принц Хокон полностью пересмотрел свой официальный график. Наследник норвежского престола планировал провести прием для консулов ​​в Королевском дворце во вторник днем, но мероприятие было изменено в последнюю минуту. Более того, это не единичный случай, поскольку другие мероприятия, запланированные на ближайшие дни, также были отменены или скорректированы.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Associated Press

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Associated Press

По сообщению дворца, Хокон решил временно сократить свои официальные обязанности, чтобы проводить больше времени со своей женой в этот период.

Напомним, также недавно стало известно, что старший сын Метте-Марит — Мариус Хойби на этой неделе был приговорен к тюремному заключению на четыре года за два изнасилования и нападение на свою бывшую девушку, но его адвокат планирует подать апелляцию.

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Дата публикации
Количество просмотров
133
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