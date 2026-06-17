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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
311
Время на прочтение
1 мин

Анджелина Джоли в изысканном платье без бретелек появилась на публике в Нью-Йорке

Легендарная актриса позировала фотографам возле отеля The Whitby.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли / © Getty Images

Ни одно появление Анджелины Джоли не остаётся незамеченным, и совершенно неудивительно, что она вновь привлекла к себе внимание, когда появилась на публике. Звезда прибыла в Нью-Йорк для презентации своего фильма «Кутюр».

Актриса надела вечернее платье без бретелек с драпировкой, декольте которого имело форму сердца, а поверх него — белое укороченное пальто идеального кроя и классического фасона.

Анджелина Джоли / © Getty Images

Анджелина Джоли / © Getty Images

Также в образе были лакированные туфли-лодочки на высоких каблуках, очки в чёрной оправе и золотые украшения — длинные серьги и браслет. Анджелина уложила волосы в легкие локоны, которые элегантно ниспадали на плечи.

Анджелина Джоли / © Getty Images

Анджелина Джоли / © Getty Images

В фильме «Кутюр» Анджелина играет Максин, американскую режиссёра, у которой во время работы диагностируют рак молочной железы. Эта роль очень близка актрисе, чья мать, Маршелин Бертран, умерла от рака яичников и молочной железы в 2007 году. Позже Анджелина перенесла профилактическую двойную мастэктомию, узнав, что она является носителем мутации гена BRCA1, которая может вызвать у неё эту болезнь.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
311
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