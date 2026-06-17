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Как понять, что скоро будут деньги: пять народных примет, предвещающих прибыль
С давних времен люди верили, что появление денег в жизни не бывает случайным. По народным представлениям, перед финансовым улучшением Вселенная якобы представляет определенные «знаки».
Это могут быть мелкие бытовые ситуации или случайные события, считавшиеся предвестниками прибыли, подарков или неожиданных поступлений.
Ниже собрано 5 самых распространенных народных примет, традиционно связывавшихся с денежной удачей.
Найдена монета на дороге
Одна из самых известных примет — случайно найденная монета, особенно желтого цвета. В народе верили: если поднять такую находку, можно привлечь финансовый успех.
При этом существовало важное предостережение: монеты, найденные на перекрестках, не брали, ведь их считали символически «нечистыми» или связанными с отрицательной энергией.
Внезапный зуд левой ладони
Левая рука в народных верованиях ассоциировалась с получением денег. Если ладонь внезапно начинала чесаться — это воспринимали как знак быстрой прибыли, подарка или возврата долга.
Эта примета и сегодня остается одной из самых популярных в бытовых поверьях.
Птица оставил «след» на одежде
Хотя ситуация не из приятных, но в народе она считалась хорошим знаком. Если птица испачкала одежду, это трактовали как символ неожиданного финансового поступления.
Верили, что такое событие обозначает человека на удачу и материальный успех.
Невозможность разменять крупную купюру
Если большие деньги вроде бы «не хотят» размениваться на мелкие, это считалось знаком будущего финансового выигрыша или подарка.
В народных представлениях это трактовалось как задержка денег перед большей прибылью.
Появление бездомного животного у дома
Еще одна важная примета — когда в дом приходит бездомная кошка или собака. В народе верили, что такое животное приносит с собой энергию перемен и может символизировать будущее благополучие.
Если животное оставляли возле себя, то считалось, что это «открывает путь» к финансовому вознаграждению.