Виктор Павлик довел до слез младшую на 28 лет жену сюрпризом: "До сих пор в шоке"

Виктор Павлик с женой / © instagram.com/repyahovakate

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Украинский певец Виктор Павлик поздравил свою жену Екатерину Репьяхову с 32-летием.

Так, по случаю дня рождения именинница устроила для себя праздник и пригласила самых близких в гостинично-ресторанный комплекс. Праздничный день не обошелся без сюрпризов. В частности, особое поздравление для Екатерины подготовил её знаменитый супруг. Виктор пригласил выступить кумира своей возлюбленной — певицу Наталью Бучинскую.

Виктор Павлик и Наталья Бучинская / © instagram.com/repyahovakate

Артистка вошла в банкетный зал под аплодисменты и вручила жене Павлика букет роз. От такой неожиданности именинница не смогла сдержать слёз, ведь с детства была поклонницей Бучинской. К слову, на экране в зале как раз показали архивные фотографии, где ещё совсем маленькая Екатерина стоит рядом со своим кумиром.

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После теплой встречи Наталья Бучинская исполнила несколько песен. Среди них были хиты «Жоржини» и «Дівчина-весна». Во время выступления артистки Екатерина танцевала с мужем и гостями, а также подпевала любимой певице.

«Моя мечта сбылась. Любовь моего детства и всей моей жизни — Наталья Бучинская. Я до сих пор в шоке. Спасибо, любимый, за всё!» — трогательно написала блогерша.

Екатерина Репьяхова и Наталья Бучинская / © instagram.com/repyahovakate

Наталья Бучинская / © instagram.com/repyahovakate

Кроме того, сам Павлик подготовил для жены ещё одно отдельное выступление, которое удивило не меньше. Певец пригласил струнный квартет и заставил гостей подпевать его хитам. Екатерина рассказала, что «для этого выступления были специально созданы новые аранжировки и расписаны партитуры именно под этот состав музыкантов: струнный квартет, клавишные и гитара».

Напомним, за день до этого Виктор Павлик с женой окунули сына Мишу в настоящую сказку. По случаю его пятилетия звездные родители устроили вечеринку и также пригласили звездных гостей.

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