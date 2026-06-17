Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 18-20 июня

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 18-20 июня 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга по субботу, 18–20 июня, прогнозируется низкая солнечная активность. По данным специалистов, в эти дни ожидаются лишь незначительные магнитные волнения с К-индексом 2–3, что соответствует зеленому уровню геомагнитной активности.

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Такие колебания считаются слабыми и не представляют опасности для большинства людей. Магнитных бурь в этот период не прогнозируется, а геомагнитная обстановка останется спокойной и стабильной.

В целом конец недели обещает быть благоприятным с точки зрения космической погоды, без резких всплесков солнечной активности и сильных геомагнитных возмущений.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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