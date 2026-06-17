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В юбке с портретом покойной матери: Мишель Обама поразила символическим образом на мероприятии в Чикаго
Бывшая первая леди США появилась на мероприятии в наряде с символическим изображением своего близкого человека.
Мишель Обама и ее супруг, бывший президент Барак Обама, приняли участие в открытии Президентского центра Обамы в Чикаго. Во время выступления Мишель держала мужа за руку.
Для публичного выхода Мишель выбрала стильный образ с символическим акцентом. Она появилась в коричневом трикотажном топе с короткими рукавами, который сочетала с юбкой прямого кроя длины миди и с разрезом сзади. На юбке был изображен архивный портрет еёе покойной матери Мэриан Робинсон. Этот образ стал символом благодарности матери Мишель, которая поддерживала свою семью на протяжении восьми лет президентства Обамы.
Такой дизайнерский прием придал наряду особый смысл, сочетав личную историю первой леди с миссией Президентского центра Обамы, призванного вдохновлять будущие поколения лидеров.
Талию бывшая леди подчеркнула тонким черным ремешком. На ногах у нее были коричневые остроносые слингбэки на шпильках. Образ Мишель дополнила лаконичными серьгами с камнями и кольцами.
Волосы Мишель были заплетены в длинные тонкие косы. Она сделала макияж с акцентом на глаза и длинный маникюр голубого цвета.
Барак Обама предпочел классический черный костюм, голубую рубашку без галстука и черные кожаные туфли.
Напомним, Мишель Обама рассказала, как выбирала свой свадебный наряд.