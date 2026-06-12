Москва под ударом: в День России столицу Путина атаковали дроны, вокруг города развернули ПВО

Атака дронов на Москву / © ТСН.ua

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12 июня Россию охватила масштабная ночная атака беспилотников. Власти Москвы заявляют о сбитии целей на подлете к городу, а Минобороны России сообщает о сотнях уничтоженных БпЛА.

Об этом поинформировали мэр Москвы Сергей Собянин и российское Министерство обороны.

Мэр столицы РФ написал в сети, что система противовоздушной обороны уничтожила семь дронов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

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В свою очередь, в Минобороны противника утверждают, что за ночь средства ПВО сбили 231 украинский БпЛА над регионами России и акваторией Азовского моря.

Напомним, в ночь на 9 июня Россия также подверглась массированной атаке дронов. В Москве были сбиты четыре беспилотника, из-за чего аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» работали с ограничениями.

Отметим, что в Москве впервые за 23 года отменили традиционный концерт на Красной площади, приуроченный к Дню России 12 июня. Мероприятие перенесли в культурный центр «Моссовет», а программу существенно сократили, отказавшись от выступлений большинства звезд-путинистов. Официальную причину не сообщают, однако это решение связывают с угрозой атак беспилотников, из-за которых массовые мероприятия в центре города в последнее время проходят с ограничениями или в «урезанном» формате.

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