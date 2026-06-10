Такое впервые: в Кремле засекретили имя взорванного в Москве военного, но прибежали к Путину — СМИ

Взрыв под Москвой

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Российские власти впервые не раскрыли имя высокопоставленного офицера Минобороны РФ, который мог погибнуть в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. При этом кремлевскому диктатору Владимиру Путину доложили об инциденте.

Об этом пишут росСМИ.

Вероятный офицер РФ, погибший после взрыва под Москвой

Что известно об инциденте

По состоянию на конец дня силовые структуры РФ так и не назвали личность погибшего при взрыве BMW X3 в Балашихе. В то же время неофициально сообщается, что жертвой мог быть начальник управления поставок Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, полковник Дамир Давыдов. Однако ни государственные, ни подконтрольные Кремлю частные СМИ не подтвердили эту информацию даже со ссылкой на источники.

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Взрыв произошел утром 9 июня около 5:30 в микрорайоне Авиаторов, где проживают военные. По версии следствия, во время движения автомобиля сработало взрывное устройство, в результате чего водитель получил многочисленные ранения и погиб на месте.

Уголовное производство уже открыто, однако статью и личность погибшего официально не разглашают.

Как сообщают российские медиа, вероятный погибший Дамир Давыдов жил недалеко от места взрыва — примерно в 200 метрах. Также отмечается, что подорвавший автомобиль BMW X3 ранее появлялся на фото в соцсетях его сына — курсанта военной академии.

Кроме того, персональные данные Давыдова ранее публиковались украинскими проектами, собирающими информацию об участниках российского вторжения.

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По данным журналистов, дом по улице Колдунова, где произошел взрыв, расположен всего в 350 метрах от места другого громкого подрыва — тогда погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ. Этот инцидент произошел в апреле 2025 года.

В общем, после подобных покушений ранее уже погибли по меньшей мере два российских генерала.

Как мы писали, под Москвой второй раз за короткое время взорвали авто с высокопоставленным российским военным, что свидетельствует об уязвимости системы безопасности РФ даже вблизи столицы. Такие атаки происходят фактически «под носом» у российских спецслужб и демонстрируют их неспособность предотвратить диверсии. Важной деталью является то, что взрывы происходят в районах обитания военных, что может свидетельствовать о целенаправленной охоте на офицеров. Эксперты полагают, что подобные инциденты подрывают доверие к российским силовым структурам и создают дополнительное напряжение внутри страны.

В подмосковной Балашихе утром 9 июня взорвался автомобиль BMW X3 в районе проживания военных - водитель погиб на месте. По данным следствия, взрывное устройство сработало при движении авто, вероятно, его заложили в машину и активировали дистанционно. Личность погибшего официально не раскрывают.

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