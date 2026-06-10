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- Украина
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Такое впервые: в Кремле засекретили имя взорванного в Москве военного, но прибежали к Путину — СМИ
Песков заявлял, что Путину доложили об инциденте с подрывом в Балашихе, впрочем имя погибшего раскрывать выговорился.
Российские власти впервые не раскрыли имя высокопоставленного офицера Минобороны РФ, который мог погибнуть в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. При этом кремлевскому диктатору Владимиру Путину доложили об инциденте.
Об этом пишут росСМИ.
Что известно об инциденте
По состоянию на конец дня силовые структуры РФ так и не назвали личность погибшего при взрыве BMW X3 в Балашихе. В то же время неофициально сообщается, что жертвой мог быть начальник управления поставок Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, полковник Дамир Давыдов. Однако ни государственные, ни подконтрольные Кремлю частные СМИ не подтвердили эту информацию даже со ссылкой на источники.
Взрыв произошел утром 9 июня около 5:30 в микрорайоне Авиаторов, где проживают военные. По версии следствия, во время движения автомобиля сработало взрывное устройство, в результате чего водитель получил многочисленные ранения и погиб на месте.
Уголовное производство уже открыто, однако статью и личность погибшего официально не разглашают.
Как сообщают российские медиа, вероятный погибший Дамир Давыдов жил недалеко от места взрыва — примерно в 200 метрах. Также отмечается, что подорвавший автомобиль BMW X3 ранее появлялся на фото в соцсетях его сына — курсанта военной академии.
Кроме того, персональные данные Давыдова ранее публиковались украинскими проектами, собирающими информацию об участниках российского вторжения.
По данным журналистов, дом по улице Колдунова, где произошел взрыв, расположен всего в 350 метрах от места другого громкого подрыва — тогда погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ. Этот инцидент произошел в апреле 2025 года.
В общем, после подобных покушений ранее уже погибли по меньшей мере два российских генерала.
Как мы писали, под Москвой второй раз за короткое время взорвали авто с высокопоставленным российским военным, что свидетельствует об уязвимости системы безопасности РФ даже вблизи столицы. Такие атаки происходят фактически «под носом» у российских спецслужб и демонстрируют их неспособность предотвратить диверсии. Важной деталью является то, что взрывы происходят в районах обитания военных, что может свидетельствовать о целенаправленной охоте на офицеров. Эксперты полагают, что подобные инциденты подрывают доверие к российским силовым структурам и создают дополнительное напряжение внутри страны.
В подмосковной Балашихе утром 9 июня взорвался автомобиль BMW X3 в районе проживания военных - водитель погиб на месте. По данным следствия, взрывное устройство сработало при движении авто, вероятно, его заложили в машину и активировали дистанционно. Личность погибшего официально не раскрывают.