Под Москвой взорвался автомобиль в районе обитания военных: что известно

Полиция России. / © Associated Press

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На рассвете 9 июня в городе Балашиха, в менее чем 30 км от Москвы, взорвался автомобиль. Водитель скончался на месте.

Об этом сообщили РосСМИ и российский Следственный комитет.

Инцидент произошел около 5:30 у жилого многоквартирного дома в микрорайоне Авиаторов, построенном для военных. По данным следствия, при движении автомобиля был совершен подрыв взрывного устройства.

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В результате водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых погиб на месте происшествия. Личность погибшего не называют.

По информации телеграмм-каналов Mash и Shot, взрывное устройство было заложено в задней части авто. Вероятно, его активировали дистанционно

На оказавшихся в Сети видео видно, как водитель завел машину, тронулся с места — и уже через несколько секунд раздался взрыв. После этого автомобиль проехал еще несколько метров и врезался в припаркованную машину. После детонации возник пожар в салоне и багажнике. Детали иномарки разбросало по улице на десятки метров.

По данным Shot, водителю было 62 года. Автомобиль BMW X3 он приобрел 1 год и 8 месяцев назад

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Под Москвой взорвали авто. Фото: Телеграмма-канал Mash.

В то же время, ресурс «Агентство. Новости» сообщил, что инцидент произошел всего в 400 м от дома, возле которого в прошлом году взорвали авто замглавы Генштаба РФ генерал-майора Ярослава Москалика. Он погиб на месте.

Отметим, что микрорайон Авиаторов в Балашихе известен как район проживания большого количества российских военных и отставных офицеров, писал ресурс Msk1.

Это 16 домов от Минобороны, там квартиры для военнослужащих. И вообще существенно весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас здесь те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана, СВО. Космонавты здесь есть и даже командир МКС», — рассказывала жительница района.

Напомним, ранее российские силовики заявили о готовящейся подрыве здания Министерства юстиции РФ — «стратегического объекта», который, по версии следствия, мог стать целью диверсии прямо в центре российской Москвы. Был задержан 62-летний Виталий Ларин. По версии следствия, он якобы планировал изготовить взрывное устройство и передать его подельникам для атаки на здание Минюста.

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