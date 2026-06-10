Таке вперше: у Кремлі засекретили ім'я підірваного у Москві військового, але прибігли до Путіна — ЗМІ

Вибух під Москвою

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Російська влада вперше не розкрила ім’я високопоставленого офіцера Міноборони РФ, який міг загинути унаслідок підриву автомобіля в Підмосков’ї. При цьому кремлівському диктатору Володимиру Путіну доповіли про інцидент.

Про це пишуть росЗМІ.

Ймовірний офіцер РФ, який загинув після вибуху під Москвою

Що відомо про інцидент

Станом на кінець дня силові структури РФ так і не назвали особу загиблого під час вибуху BMW X3 у Балашисі. Водночас неофіційно повідомляється, що жертвою міг бути начальник управління постачання Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, полковник Дамір Давидов. Однак ані державні, ані підконтрольні Кремлю приватні медіа не підтвердили цю інформацію навіть із посиланням на джерела.

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Вибух стався вранці 9 червня близько 5:30 у мікрорайоні Авіаторів, де проживають військові. За версією слідства, під час руху автомобіля спрацював вибуховий пристрій, унаслідок чого водій отримав численні поранення і загинув на місці.

Кримінальне провадження вже відкрито, однак статтю та особу загиблого офіційно не розголошують.

Як повідомляють російські медіа, ймовірний загиблий Дамір Давидов мешкав неподалік місця вибуху — приблизно за 200 метрів. Також зазначається, що автомобіль BMW X3, який підірвали, раніше з’являвся на фото в соцмережах його сина — курсанта військової академії.

Крім того, персональні дані Давидова раніше публікувалися українськими проєктами, що збирають інформацію про учасників російського вторгнення.

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За даними журналістів, будинок на вулиці Колдунова, де стався вибух, розташований лише за 350 метрів від місця іншого гучного підриву — тоді загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ. Цей інцидент стався у квітні 2025 року.

Загалом після подібних замахів раніше вже загинули щонайменше двоє російських генералів.

Як ми писали, під Москвою вдруге за короткий час підірвали авто з високопоставленим російським військовим, що свідчить про вразливість системи безпеки РФ навіть біля столиці. Такі атаки відбуваються фактично «під носом» у російських спецслужб і демонструють їхню неспроможність запобігти диверсіям. Важливою деталлю є те, що вибухи стаються в районах проживання військових, що може свідчити про цілеспрямоване полювання на офіцерів. Експерти вважають, що подібні інциденти підривають довіру до російських силових структур і створюють додаткову напругу всередині країни.

У підмосковній Балашисі вранці 9 червня вибухнув автомобіль BMW X3 у районі проживання військових — водій загинув на місці. За даними слідства, вибуховий пристрій спрацював під час руху авто, ймовірно, його заклали в машину та активували дистанційно. Особу загиблого офіційно не розкривають.

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