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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
285
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1 хв

У Сумах через атаку РФ загорівся пасажирський вагон: що відомо

Через атаку РФ на вокзал у Сумах уламки збитого БпЛА впали на пасажирський поїзд Суми — Рахів та спричинили пожежу.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на вокзал у Сумах

Атака РФ на вокзал у Сумах / © Укрзалізниця

Війська РФ ввечері 10 червня атакували територію залізничного вокзалу в Сумах безпілотником. Через це загорівся дах пасажирського потягу.

Про це повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця».

Атака РФ на Суми 10 червня — що відомо

За інформацією компанії, ворожий «Шахед» збили над будівлею вокзалу. Його уламки впали на пасажирський поїзд №143 сполученням Суми — Рахів. Це призвело до загоряння даху останнього вагона. Серед людей постраждалих немає.

«Пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки перебували в укритті», — зазначили залізничники.

Наразі поїзд відновив рух, проте прямує з затримкою у понад п’ять годин. В «Укрзалізниці» запевнили, що роблять усе можливе, щоб максимально надолужити це відставання від графіка.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, 10 червня від світанку російська окупаційна армія атакує Запоріжжя. В обласному центрі сталося кілька потужних вибухів.

Окрім цього, 10 червня від ранку росіяни запустили безпілотники по Україні. Низка регіонів «почервоніла». Станом на 10:45 сирени лунали в населених пунктах Сумської, Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
285
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