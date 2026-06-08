РФ влаштувала безжальний терор на дорогах Сумщини: є поранені

РФ дистанційно мінує дороги Сумщини та б’є дронами по автівках із людьми / © Сумська ОВА

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Російські окупанти продовжують атакувати Сумщину з різних типів зброї та дистанційно мінують дороги, намагаючись знищити логістику.

Про це передає Сумська ОВА.

Сьогодні, 8 червня, троє жителів Сумщини перебувають у тяжкому стані внаслідок атак російських БпЛА.

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Так, у Глухівській громаді, сьогодні вранці російський безпілотник влучив в автомобіль. Чотирьох людей госпіталізували. Один із постраждалих — 51-річний чоловік — перебуває у тяжкому стані.

Ще один 56-річний чоловік зазнав тяжких поранень унаслідок атаки ворожого дрона в Хутір-Михайлівській громаді.

Також у тяжкому стані залишається 41-річна жінка, яка постраждала внаслідок удару по Конотопу.

Крім того, до медиків сьогодні звернулися ще троє цивільних. Родина постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника на автомобіль поблизу Білопільської громади. Наразі лікарі проводять обстеження і надають їм необхідну допомогу.

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Траса Суми — Харків під обстрілами

Як додає місцеве видання «Кордон. Медіа», росіяни продовжують атакувати дронами трасу Суми — Харків.

За інформацією видання, під ворожі атаки потрапили вже три вантажівки «Салтівського м’ясокомбінату», які везли продукцію. Через влучання БпЛА вони сильно пошкоджені. Один з водіїв у лікарні.

«Активність ворожих дронів на цій дорозі спостерігається вже кілька тижнів. Раніше російські БпЛА били тут переважно по заправках, адмінбудівлях і вишках зв’язку. Тепер вони атакують транспорт», — розповів виданню Віталій Саранцев, начальник відділу комунікації 14-го армійського корпусу.

Раніше радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов закликав водіїв за можливості уникати ділянки траси між Харковом і Сумами в районі Богодухова через постійні ворожі обстріли.

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