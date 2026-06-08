РФ устроила безжалостный террор на дорогах Сумщины: есть раненые

РФ дистанционно минует дороги Сумщины и бьет дронами по автомобилям с людьми / © Сумская ОВА

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Российские оккупанты продолжают атаковать Сумщину из разных типов оружия, дистанционно минуют дороги, пытаясь уничтожить логистику.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Сегодня, 8 июня, трое жителей Сумщины в тяжелом состоянии после атак российских БПЛА 8 июня

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Так, в Глуховской громаде сегодня утром российский беспилотник попал в автомобиль. Четыре человека госпитализированы. Один из пострадавших — 51-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии.

Еще один 56-летний мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки вражеского дрона в Хутор-Михайловской громаде.

Также в тяжелом состоянии остается 41-летняя женщина, пострадавшая в результате удара по Конотопу.

Кроме того, к медикам сегодня обратились еще трое гражданских. Семья пострадала в результате атаки вражеского беспилотника на автомобиль вблизи Белопольской громады. В настоящее время врачи проводят обследование и оказывают им необходимую помощь.

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Трасса Сумы-Харьков под обстрелами

Как добавляет местное издание «Кордон. Медіа», россияне продолжают атаковать дронами трассу Сумы-Харьков.

По информации издания, во вражеские атаки попали уже три грузовика «Салтовского мясокомбината», которые везли продукцию. Из-за попадания БПЛА они сильно повреждены. Один из водителей в больнице.

«Активность вражеских дронов на этой дороге наблюдается уже несколько недель. Ранее российские БПЛА били здесь преимущественно по заправкам, админзданиям и вышкам связи. Теперь же атакуют транспорт», — рассказал Виталий Саранцев, начальник отдела коммуникации 14 АК.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов призвал водителей по возможности избегать участка трассы между Харьковом и Сумами в районе Богодухова из-за постоянных вражеских обстрелов.

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