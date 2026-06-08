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РФ устроила безжалостный террор на дорогах Сумщины: есть раненые
Россияне пытаются отрезать логистику Сумщины, атакуя гражданский транспорт.
Российские оккупанты продолжают атаковать Сумщину из разных типов оружия, дистанционно минуют дороги, пытаясь уничтожить логистику.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Сегодня, 8 июня, трое жителей Сумщины в тяжелом состоянии после атак российских БПЛА 8 июня
Так, в Глуховской громаде сегодня утром российский беспилотник попал в автомобиль. Четыре человека госпитализированы. Один из пострадавших — 51-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии.
Еще один 56-летний мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки вражеского дрона в Хутор-Михайловской громаде.
Также в тяжелом состоянии остается 41-летняя женщина, пострадавшая в результате удара по Конотопу.
Кроме того, к медикам сегодня обратились еще трое гражданских. Семья пострадала в результате атаки вражеского беспилотника на автомобиль вблизи Белопольской громады. В настоящее время врачи проводят обследование и оказывают им необходимую помощь.
Трасса Сумы-Харьков под обстрелами
Как добавляет местное издание «Кордон. Медіа», россияне продолжают атаковать дронами трассу Сумы-Харьков.
По информации издания, во вражеские атаки попали уже три грузовика «Салтовского мясокомбината», которые везли продукцию. Из-за попадания БПЛА они сильно повреждены. Один из водителей в больнице.
«Активность вражеских дронов на этой дороге наблюдается уже несколько недель. Ранее российские БПЛА били здесь преимущественно по заправкам, админзданиям и вышкам связи. Теперь же атакуют транспорт», — рассказал Виталий Саранцев, начальник отдела коммуникации 14 АК.
Ранее советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов призвал водителей по возможности избегать участка трассы между Харьковом и Сумами в районе Богодухова из-за постоянных вражеских обстрелов.