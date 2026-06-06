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- Украина
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К водителям обратились с предупреждением из-за атак РФ на важную трассу: где лучше не ездить
Водителей призывают быть максимально осторожными и по возможности избегать участка трассы между Харьковом и Сумами в районе Богодухова из-за постоянных вражеских обстрелов.
Российские оккупационные войска начали целенаправленные атаки на гражданское и военное транспортное сообщение на севере Украины.
Об этом предупредил военный эксперт, специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов в Telegram.
По словам «Флеша», с начала текущего месяца противник активизировал удары по логистическим путям, соединяющим два областных центра — Харьков и Сумы. Конкретной целью врага стал участок трассы в районе города Богодухов.
«Для этого выбран участок в районе Богодухова, который расположен ближе всего к границе — на расстоянии 20 километров», — отметил он.
Бескрестнов подчеркнул, что захватчики четко осознают важность ударов по украинским коммуникациям и поставкам. В то же время советник министра обороны подчеркнул, что ситуация требует более серьезных решений, чем просто призывы к бдительности.
«К сожалению, важность атак на логистику понимаем не только мы. Просьбы к водителям быть внимательными в этой ситуации звучат бессмысленно, надо думать, что делать», — резюмировал эксперт.
Водителям, которые планируют маршруты через Богодуховский район, следует учитывать риски вражеских обстрелов, по возможности выбирать альтернативные пути и строго соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.
Напомним, ранее «Флэш» заявил, что Россия увеличивает количество реактивных «Шахедов» и предупредил о новой угрозе.