ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
424
Время на прочтение
1 мин

К водителям обратились с предупреждением из-за атак РФ на важную трассу: где лучше не ездить

Водителей призывают быть максимально осторожными и по возможности избегать участка трассы между Харьковом и Сумами в районе Богодухова из-за постоянных вражеских обстрелов.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Трасса на Харьков

Трасса на Харьков / © Укравтодор

Российские оккупационные войска начали целенаправленные атаки на гражданское и военное транспортное сообщение на севере Украины.

Об этом предупредил военный эксперт, специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов в Telegram.

По словам «Флеша», с начала текущего месяца противник активизировал удары по логистическим путям, соединяющим два областных центра — Харьков и Сумы. Конкретной целью врага стал участок трассы в районе города Богодухов.

«Для этого выбран участок в районе Богодухова, который расположен ближе всего к границе — на расстоянии 20 километров», — отметил он.

Трасса между Харьковом и Суммами, которой лучше избегать

Трасса между Харьковом и Суммами, которой лучше избегать

Бескрестнов подчеркнул, что захватчики четко осознают важность ударов по украинским коммуникациям и поставкам. В то же время советник министра обороны подчеркнул, что ситуация требует более серьезных решений, чем просто призывы к бдительности.

«К сожалению, важность атак на логистику понимаем не только мы. Просьбы к водителям быть внимательными в этой ситуации звучат бессмысленно, надо думать, что делать», — резюмировал эксперт.

Водителям, которые планируют маршруты через Богодуховский район, следует учитывать риски вражеских обстрелов, по возможности выбирать альтернативные пути и строго соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Напомним, ранее «Флэш» заявил, что Россия увеличивает количество реактивных «Шахедов» и предупредил о новой угрозе.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
424
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie