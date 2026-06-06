К водителям обратились с предупреждением из-за атак РФ на важную трассу: где лучше не ездить

Трасса на Харьков / © Укравтодор

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Российские оккупационные войска начали целенаправленные атаки на гражданское и военное транспортное сообщение на севере Украины.

Об этом предупредил военный эксперт, специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов в Telegram.

По словам «Флеша», с начала текущего месяца противник активизировал удары по логистическим путям, соединяющим два областных центра — Харьков и Сумы. Конкретной целью врага стал участок трассы в районе города Богодухов.

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«Для этого выбран участок в районе Богодухова, который расположен ближе всего к границе — на расстоянии 20 километров», — отметил он.

Трасса между Харьковом и Суммами, которой лучше избегать

Бескрестнов подчеркнул, что захватчики четко осознают важность ударов по украинским коммуникациям и поставкам. В то же время советник министра обороны подчеркнул, что ситуация требует более серьезных решений, чем просто призывы к бдительности.

«К сожалению, важность атак на логистику понимаем не только мы. Просьбы к водителям быть внимательными в этой ситуации звучат бессмысленно, надо думать, что делать», — резюмировал эксперт.

Водителям, которые планируют маршруты через Богодуховский район, следует учитывать риски вражеских обстрелов, по возможности выбирать альтернативные пути и строго соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

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Напомним, ранее «Флэш» заявил, что Россия увеличивает количество реактивных «Шахедов» и предупредил о новой угрозе.

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