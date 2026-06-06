Как забронировать тех, кто возвращается из-за границы: официальный ответ Кабмина на громкую петицию

В Кабмине ответили на петицию о возвращении украинцев из-за границы / © ТСН

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Кабинет Министров Украины официально рассмотрел электронную петицию граждан, призывающую предоставить приоритетное бронирование украинцам для защиты внутреннего рынка труда от массовой миграции иностранцев. Документ набрал более 25 тысяч голосов, заставив членов правительства четко очертить государственные планы по преодолению дефицита кадров в особый период.

Трансформационные изменения, масштабное перемещение населения и разрушение предпринимательской инфраструктуры в результате российской агрессии заставляют власть искать новые гибкие подходы к занятости. Полный текст официального ответа на это обращение Кабмин опубликовал на специализированном правительственном портале.

Государственная стратегия и условия бронирования

В правительстве подчеркнули, что первоочередной задачей государства является интеграция в рынок труда людей, уже находящихся в Украине, а также создание системной поддержки молодежи, женщин и ветеранов. Привлечение иностранной рабочей силы рассматривается министрами исключительно как один из дополнительных инструментов для перекрытия острого кадрового голода. Ради этого Кабмин уже одобрил Стратегию занятости населения до 2030 года и разрабатывает 15-летний масштабный проект экономического развития под названием «Экономика будущего».

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Относительно инициативы приоритетного бронирования для находящихся за рубежом украинцев чиновники выставили четкое законодательное условие. Согласно действующему законодательству о мобилизационной подготовке, обязательным фактором получения отсрочки является наличие официальных трудовых отношений между предприятием и военнообязанным. То есть, граждане сначала должны вернуться, официально трудоустроиться на критически важных объектах экономики, и только после этого работодатель сможет подать их кандидатуры на бронирование.

Возвращение украинцев из-за границы - последние новости

Напомним, украинские власти совместно с европейскими партнерами уже разрабатывают механизмы регулирования пребывания граждан за пределами государства. В частности, недавно Украина и Испания подписали имплементационный протокол в соглашение о реадмиссии лиц. Этот важный документ определяет четкие инструменты оперативной идентификации и безопасного, упорядоченного возвращения граждан, нарушающих правила въезда или проживания в обеих странах.

В то же время в Европейском Союзе продолжаются активные обсуждения по поводу дальнейшей доли миллионов украинских беженцев. Все государства-члены блока готовы продлить действие директивы о временной защите до марта 2028 года. Однако официальный Киев обращается к европейским чиновникам с просьбой ограничить защиту для мужчин определенного возраста , а именно исключить военнообязанных граждан в возрасте от 23 до 60 лет из-под действия этой директивы.

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