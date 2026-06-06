В Европе бушуют мощные торнадо: стихия "разгулялась" вблизи Украины, что известно

Торнадо в Литве / © скриншот с видео

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В Польше и Литве в пятницу, 5 июня, зафиксировали прохождение торнадо и мощные штормы, повлекшие локальные разрушения и перебои с электроснабжением.

Об этом сообщают польские и литовские СМИ.

Как передает RMF24, в Польше торнадо пронеслось по селу Цуднохи в Варминско-Мазурском воеводстве.

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Национальная метеослужба подтвердила факт экстремального погодного явления. Метеорологи отмечают, что хотя радарные данные указывали на риск сильных штормов, масштаб стихии стал неожиданным.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно момент прохождения шторма через село. На нем видно характерную конденсационную воронку и сильно закрученные воздушные массы.

В Литве в тот же период, как сообщает LRT со ссылкой на гидрометеорологическую службу, могло быть зафиксировано по меньшей мере три торнадо.

Видео стихии публиковали в соцсетях пользователи из Каунаса, Укмергского района и Казлу-Руды.

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Сильный ветер и грозы вызвали значительные последствия: в Каунасе со здания сорвало крышу, деревья были повалены, а около 8 тысяч потребителей остались без электроэнергии. Спасательные службы выезжали на вызовы из-за поваленных деревьев, которые перекрывали дороги.

Литовские метеорологи сообщили, что местами за сутки выпала почти двухнедельная норма осадков, а также было зафиксировано более 4,6 тысячи ударов молний. Порывы ветра достигали 15-16 м/с, местами наблюдался град.

Метеорологические службы обеих стран продолжают анализ последствий стихии и предупреждают о возможных повторных грозах.

Напомним, в воскресенье, 7 июня, в Украине будут грозы, град и сильный ветер. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

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