Последствия Эль-Ниньо

Реклама

Метеорологи предупреждают о повышении вероятности формирования редкого климатического явления «супер Эль-Ниньо «, которое может начаться уже в конце 2026 года, или даже раньше, и вызвать экстремальные погодные изменения по всему миру.

Эль-Ниньо — это периодическое климатическое явление в экваториальной зоне Тихого океана, во время которого поверхностные воды становятся аномально теплыми.

Об этом говорится в материале unilad.

Реклама

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), вероятность развития Эль-Ниньо к июлю 2026 года составляет около 80%.

Эксперты отмечают, что «супер Эль-Ниньо» возникает, когда температура поверхности Тихого океана значительно превышает норму, влияющую на глобальные погодные системы. Это может привести как к аномальной жаре, так и к сильным зимним штормам.

Основные возможные последствия Эль-Ниньо

1. Пищевая безопасность

Нарушение погодных условий в ключевых регионах производства продуктов может повлиять на поставку кофе, какао, фруктов и других товаров, что потенциально приведет к росту цен и рискам дефицита.

Реклама

2. Наводнения и снегопады

В разных регионах мира возможны сильные ливни и локальные наводнения, особенно в прибрежных зонах. В горных районах прогнозируют обильные снегопады и даже лавины.

3. Лесные пожары и проблемы со здоровьем

Засушливые условия могут способствовать распространению лесных пожаров, что повышает риски для дыхательной системы, в частности, обострение астмы и хронических заболеваний легких.

Реклама

4. Воздействие на океаны и кораллы

Резкое повышение температуры воды может повлечь за собой массовое повреждение коралловых рифов, уже страдающих климатическими изменениями.

Что говорят эксперты

Метеорологи подчеркивают, что Эль-Ниньо не является штормом, но усугубляет погодные колебания в мире.

«Наша планета никогда еще не была такой теплой — частично из-за изменения климата, а частично из-за возможного влияния сильного Эль-Ниньо», — отмечают эксперты.

Реклама

Специалисты добавляют, что интенсивность явления может оказать существенное влияние на региональные погодные паттерны, усиливая засухи, ливни и температурные аномалии.

Напомним, климатологи бьют тревогу, ведь 2026 год может быть на 0,06°C горячее 2024-го. А следующий, 2027 год, будет еще жарче.

Новости партнеров