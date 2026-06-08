Ксенія Мішина замилувала рідкісними кадрами з рідними та здивувала, як проводить час в Ізраїлі

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

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Українська акторка Ксенія Мішина показала рідкісні сімейні фото з батьком і бабусею під час відпочинку в Ізраїлі.

Зірка поділилася кадрами, які викликали жвавий відгук у підписників. Нині акторка проводить час із рідними за кордоном і знаходить можливість для теплих родинних зустрічей. На світлинах Мішина позувала разом із батьком та бабусею. Такі моменти вона демонструє нечасто, тому допис привернув особливу увагу шанувальників. У коментарях користувачі захоплювалися щирою атмосферою кадрів і засипали родину компліментами.

«Па, ба, я — в країні моїх дитячих мрій», — написала акторка.

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Ксенія Мішина з батьком / © instagram.com/misha.k.ua

Особливо уважні підписники звернули увагу на зовнішність батька знаменитості. Багато хто зазначив, що він має дуже молодий вигляд, а сама зустріч справила враження по-справжньому сімейної та зворушливої. Кадри швидко набрали вподобання та теплі побажання від прихильників.

Ксенія Мішина з бабусею / © instagram.com/misha.k.ua

Відомо, що подорож до Ізраїлю стала для Мішиної особливою нагодою побачитися з найближчими. Ксенія Мішина народилася в Севастополі. Її батьки розлучилися, коли майбутня акторка була ще дитиною, однак вона зберегла зв’язок із батьком. Після окупації Криму її родина залишилася на півострові, тому нині артистці вдається бачитися з рідними переважно за межами України.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина показала свій сніданок і розкрила секрет, що їсть, аби зберегти струнку фігуру.

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