Ексчоловік Рікі Мартіна на рідкісному фото показав, який зараз вигляд має їхній 6-річний син

Рікі Мартін із колишнім чоловіком / © Associated Press

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Колишній чоловік пуерто-риканського співака Рікі Мартіна — шведсько-сирійський художник Джован Йосеф — показав, який зараз вигляд має їхній спільний 6-річний син.

Ексобранець артиста поділився свіжим фото з Ренном у своєму Instagram. На кадрах хлопчик позував у спортивних штанях та білій футболці. Син колишнього подружжя упіймав метелика та демонстрував свою знахідку на камеру.

«Епоха Ренна, алея метеликів», — підписав кадри з сином художник.

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Син Рікі Мартіна та Джована Йосефа / © instagram.com/jwanyosef

Тим часом користувачі не втримались та просто засипали маленького Ренна компліментами. Юзери зазначили, що це один із наймиліших моментів, що вони бачили. Також фани Мартіна та Йосефа звернули увагу на те, як їхніх син вже помітно підріс та подорослішав.

Це так мило!

Не можу повірити, наскільки Ренн вже дорослий!

Як це мило! Метелики так можуть прилітати лише до людей, що випромінюють добро!

Зазначимо, Рікі Мартін та Джован Йосеф прожили в шлюбі від 2018-го до 2023 року. У колишнього подружжя є четверо дітей — 7-річна донька Люсія та 6-річний син Ренн. Задовго до шлюбу з художником артист став батьком близнюків Валентино та Маттео, яким зараз 17 років.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Джамала вперше показала обличчя наймолодшого сина. Артистка стала багатодітною мамою ще в травні 2024 року.

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