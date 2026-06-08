Экс-муж Рики Мартина на редком фото показал, как сейчас выглядит их 6-летний сын

Рики Мартин с бывшим мужем / © Associated Press

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Бывший муж пуэрто-риканского певца Рики Мартина — шведско-сирийский художник Джован Йосеф — показал, как сейчас выглядит их совместный 6-летний сын.

Экс-избранник артиста поделился свежим фото с Ренном в своем Instagram. На кадрах мальчик позировал в спортивных штанах и белой футболке. Сын бывших супругов поймал бабочку и демонстрировал свою находку на камеру.

«Эпоха Ренна, аллея бабочек», — подписал кадры с сыном художник.

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Сын Рикки Мартина и Джована Йосефа / © instagram.com/jwanyosef

Тем временем пользователи не удержались и просто засыпали маленького Ренна комплиментами. Юзеры отметили, что это один из самых милых моментов, что они видели. Также фанаты Мартина и Йосефа обратили внимание на то, как их сын уже заметно подрос и повзрослел.

Это так мило!

Не могу поверить, насколько Ренн уже взрослый!

Как это мило! Бабочки так могут прилетать только к людям, излучающим добро!

Отметим, Рики Мартин и Джован Йосеф прожили в браке с 2018-го до 2023 года. У бывших супругов есть четверо детей — 7-летняя дочь Люсия и 6-летний сын Ренн. Задолго до брака с художником артист стал отцом близнецов Валентино и Маттео, которым сейчас 17 лет.

Напомним, недавно украинская певица Джамала впервые показала лицо самого младшего сына. Артистка стала многодетной мамой еще в мае 2024 года.

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