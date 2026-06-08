Константин Войтенко показал жену-красавицу и нежно поздравил ее с годовщиной брака

Константин Войтенко с женой / © instagram.com/kostiantynvoitenko

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Украинский актер Константин Войтенко, который снимался в сериале «Коли ми вдома», сообщил о важном празднике в его семье.

У артиста и его жены, дизайнера Натальи Каминской, годовщина брака. Влюбленные уже два года живут в статусе супругов. По случаю особенной даты актер посвятил жене пост в Instagram.

Константин Войтенко поделился серией романтических снимков с Натальей. Влюбленные снялись в профессиональном фотосете. Они мило позировали перед объективом фотокамеры на фоне невероятного пейзажа. Супруги дарили друг другу сладкие поцелуи, нежные объятия и взгляды, полные любви.

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Константин Войтенко с женой / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Вместе с тем актер адресовал возлюбленной теплые слова. По его словам, они за два года брака стали с женой настоящей командой. В частности, пара накопила новый совместный опыт, обзавелась воспоминаниями и стала настоящей командой. Впереди влюбленных ждет немало моментов. А они же наслаждаются временем, проведенным друг с другом.

«Перешли на второй уровень в браке. 24 месяца как одна команда. Со своими приколами, планами, маленькими драмами и большими мечтами. Опыт накоплен, воспоминаний стало больше, команда стала сильнее. Больше смеха, больше моментов, которые понятны только нам, и еще больше историй в нашу коллекцию. Следующий уровень загружается», — говорит актер.

Константин Войтенко с женой / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Отметим, Константин Войтенко и Наталья Каминская заключили брак в июне 2024 года. До этого актер в течение семи лет был женат на танцовщице Валентине Марининой, с которой у него общая дочь Эмилия.

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко удивила заявлением о браке с возлюбленным Юрием Савранским. Актриса раскрыла формулу счастья.

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