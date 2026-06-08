Россияне бьют по логистике на Донбассе: военные назвали самый опасный участок

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Российские войска сосредоточились на попытках нарушить украинскую логистику в Донбассе. С течением времени это может создать серьезные трудности для обороны.

Об этом сообщает украинский военный Станислав «Осман» Бунятов.

По его словам, одним из главных направлений удара являются ключевые пути снабжения.

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«Сейчас ключевой задачей для Рубикона является перерезание нашей логистики на Донбассе, поэтому со временем мы можем почувствовать сложности», — отмечает «Осман».

Наиболее уязвимым участком называют трассу Е50, соединяющую Павлоград с Петропавловкой.

В то же время защитники отмечают потребность в усилении ударных возможностей, в частности, для уничтожения позиций противника в городской застройке Покровска.

«Ждем „святые КАБы“ больше, чем ждали F-16 и Abrams», — подчеркивают военные.

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По их словам, такие средства могли бы помочь более эффективно выбивать российские силы с укрепленных позиций в многоэтажках и подвалах.

Как отмечалось, российские войска активизировали атаки на важную трассу на севере Украины между Харьковом и Сумами, в частности в районе Богодухова. Водителей призывают быть максимально осторожными и по возможности избегать этого участка из-за постоянных обстрелов. По словам военного эксперта Сергея Бескрестнова, враг целеустремленно бьет по логистическим путям, понимая их критическую важность.

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